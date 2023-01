Des vœux qui réchauffent le personnel communal de Froidchapelle

Merci

Tout d’abord, des remerciements pour le dévouement durant la période covid (il n’y a plus eu de vœux communaux depuis 3 ans): "Un virus se combat aussi en préservant les services publics et les relations sociales", précise le maïeur. Un autre merci pour l’attitude du personnel communal qui doit faire face de plus en plus à la montée de l’exigence des demandes, ce qui engendre des tensions. Et Alain Vandromme d’expliquer: "Sont-ce les différentes crises, les réseaux sociaux ou tout simplement l’évolution de la société ? Nous sommes donc obligés de nous adapter à tous les discours et de faire face à toutes les réactions affectives et personnelles de certains des administrés".

Mea culpa

Avant de conclure, le bourgmestre froidchapellois ne veut pas mettre de côté d’autres exigences, celles parfois des mandataires communaux mais surtout ses propres exigences. "Je sais que je suis exigeant et qu’il me faut les choses rapidement. Pour vous rassurer, cela fait partie de mon caractère et je pense… que je ne changerai pas".

Le temps de présenter ses vœux en son nom et aussi au nom de tous les élus communaux et Alain Vandromme passe le micro à Stéphane Denis, le directeur général. Lui aussi se veut rassembleur, mettant tous les membres du personnel, qu’ils soient du service administratif, des travaux, de l’enseignement, sur le même pied au service de la Commune. Geste symbolique, chaque membre du personnel reçoit un polar, clin d’œil aux économies d’énergie. Un seul uniforme pour un seul objectif: servir au mieux tous les Froidchapellois.

Ils ont quitté le navire depuis 2020

Les retraités entourés des autorités communales. ©EdA

Il y a un peu plus de retraités à fêter cette année, simplement du fait des trois années sans vœux communaux. Tour à tour, Alain Vandromme a appelé le personnel ayant quitté les services communaux de 2020 à 2022, agrémentant la remise de fleurs et de cadeaux de quelques lignes de commentaires sur ce que fut la carrière des uns et des autres.

C’est ainsi que toute l’assemblée a pu applaudir Béatrice Rigo, Claudine Poulin, Marianne Jauquet, Marylène Ducœur, Philippe Giloteau, Claude Noël, Pierre Bernard et bien entendu Anne Aelgoet, qui a passé le flambeau de la direction générale à Stéphane Denis en tout début de cette année 2022.

Arrivée à la Commune le 1er juin 1982 en qualité d’employée stagiaire, Anne Aelgoet a été nommée trois mois plus tard avant de devenir secrétaire communale le 1er juillet 1993 en remplacement de Max Robert.

Le temps pour le bourgmestre de saluer l’arrivée de nouveaux membres de l’effectif communal et chacun pouvait apprécier les sandwiches garnis et le breuvage chimacien.