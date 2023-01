Des changements inéluctables impactent le quotidien de Viroinvalois

Il se réjouit de l’adhésion de Viroinval et de la désignation du Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse qui va permettre de créer 13 emplois liés aux secteurs de l’environnement et du tourisme. La Commune de Viroinval, en 2023, poursuivra sa décarbonation par l’installation d’un réseau de chaleur basé sur la ressource en bois local, ainsi qu’une meilleure maîtrise de ses consommations électriques par la mise en place d’un système de gestion de l’éclairage public dont la souplesse permettra de gérer l’allumage presque rue par rue. La pose de panneaux photovoltaïques sur différents bâtiments communaux sera aussi au programme.

Morgane Lapôtre enchaîne alors: "La commune de Viroinval ambitionne de devenir" Commune amie des Aînés "à travers un projet collaboratif de la Province de Namur. Avec Jessica, la coordinatrice du Centre des Seniors, les activités avec les aînés remportent de plus en plus de succès. On peut aussi se targuer d’avoir un véritable écrin d’histoire locale avec la Maison des archives de Vierves dont nous avons célébré cette année le 10e anniversaire. Parmi les nombreux projets de l’année 2022, je retiendrai le chantier de rénovation de l’école de Nismes, entraînant un déménagement orchestré par le service travaux. Rendez-vous à la rentrée en 2023 pour découvrir des locaux flambant neufs. Cette année scolaire fut également marquée par l’instauration d’une alimentation durable et de qualité pour nos enfants, via notre collaboration avec un prestataire local pour la préparation de potage et de repas chauds distribués dans nos écoles, parce que l’éducation de nos enfants passe par l’éducation de leurs papilles."

François Mahy a ensuite souligné le dynamisme des clubs et associations qui ont pu revenir à un fonctionnement normal après les difficultés inhérentes à la crise du covid.

"La richesse de nos associations et clubs sportifs a une nouvelle fois été mise en avant avec la dernière mouture des mérites viroinvalois. Tous ces événements ne pourraient pas se tenir sans l’aide précieuse du service festivité et du service travaux."

Pour conclure, il souligne l’engagement des jeunes pour défendre le projet skatepark sur le site de l’ancienne piscine, et regrette que le projet "Cœur de village" ne soit pas passé mais espère pour 2023 une réhabilitation de ce site via Infrasport.

Gouverner c’est faire, mais aussi prévoir

Chaque échevinat a des défis à relever, mais certains projets coûteux peuvent prendre plusieurs années avant d’être concrétisés

La Présidente du CPAS annonce les prochains défis par rapport à la Maison de Repos ©EdA

Denis Bertrand, échevin des travaux, l’explique: "En 2023, l’assainissement des bâtiments rendus insalubres par un effondrement karstique à la rue d’Avignon sera réalisé ainsi que pour la maison incendiée à la rue Jean Chot. L’évacuation de chalets abandonnés au Tienne du Loret à Dourbes reste un point d’attention. En 2022, plusieurs voiries communales ont été rénovées, et en 2023, la rue des Lavandières à Vierves sera en chantier, la restauration du pont sur le Ry de Wel sera aussi au programme et nous devrions voir la fin du chantier du pont de Treignes. Nous avons aussi assaini le site de l’ancienne piscine. 2022 a aussi vu se concrétiser la rénovation du clocher de l’église de Nismes. Le presbytère d’Olloy va recevoir une nouvelle toiture et 2023 devrait aussi être enfin l’année de l’adjudication des travaux de la salle de l’Ardoisière à Oignies dans le cadre du PCDR."

Gaétan Dubois souligne l’excellent travail du Centre culturel, et des travaux améliorent cet outil chaque année. L’extension dans la ferme-jardin pourra accueillir plus d’événements et d’associations. Il félicite les associations qui développent une multitude d’événements culturels dans les villages. De nouvelles initiatives comme la transformation des barques électriques en barque à roue à aube et l’ouverture d’un minigolf dans le parc permettront d’assainir les finances de l’Office du Tourisme, qui a fourni un énorme travail dans le projet de Parc National. Un projet de présentation de chaque commerce, entreprise, indépendant ou artisan, débutera et sera mis en place sur le site internet communal pour soutenir le commerce local.

Françoise Roscher-Preumont, présidente du CPAS, passe elle aussi en revue le bilan et les projets de l’institution sociale.

La maison de repos est dans une transition importante avec le renouvellement d’une partie du personnel à tous les niveaux de hiérarchie. Outre cela, la question se pose de faire un diagnostic de l’immeuble afin de le rénover ou d’envisager une nouvelle construction. La crèche d’Olloy est passée de 14 à 21 places d’accueil, et elle en aura 28 en 2023 pour les enfants de 0 à 30 mois. Le bâtiment est passif et des panneaux photovoltaïques seront placés prochainement. Des collaborations étroites ont été réalisées entre le PCS, le CPAS, la commune, la maison des jeunes, le centre culturel, le parc naturel, l’office du tourisme et différents autres partenariats sociaux ont permis d’élargir les offres de services.