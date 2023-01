La première sortie des amateurs de jogging à Chimay annonce une belle année

Cette course mythique du club a été l’un des sujets de conversation lors de la présentation des vœux des responsables du club auprès de ses membres. Pour l’occasion, ils étaient une quarantaine à avoir répondu présents à la première sortie en 2023. Pour la suite, les pré-inscriptions sont vivement conseillées via site ChronoRace – Electronic Timing – Chronométrage électronique et service de traitement de données. Il y a possibilité de s’inscrire au repas et soirée dansante avec orchestre lors de la pré – inscription à la course via chronorace.