Gerpinnes dévoile son avant-projet de maison multiservices

Trois ans plus tard, ce dossier refait surface. Dans le cadre de la démarche participative du Développement Rural, la Commune de Gerpinnes a organisé, mercredi en soirée, une réunion pour dévoiler l’avant-projet relatif à la transformation du bâtiment. Cette présentation, assurée par l’auteur de projet Kevin Bloch, a été suivie par une trentaine de personnes.

Dans un premier temps, l’architecte a présenté le bâtiment dans son état actuel en détaillant les aspects positifs (volume intéressant, bonne situation géographique, caves correctes) et les points négatifs (façade peu esthétique, toiture à remplacer, techniques spéciales à refaire). Dans un second temps, l’auteur de projet a évoqué la situation projetée.

Davantage de lumière naturelle

Le bâtiment devra être rénové en profondeur avec des espaces optimalisés sur deux niveaux distincts: un rez-de-chaussée et un étage. Le premier grand changement sera un plus grand apport de lumière naturelle avec de nombreuses fenêtres sur la façade avant. La seconde grande modification sera l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour le rez-de-chaussée. Le troisième aspect important sera la mise à neuf de l’aspect extérieure du bâtiment pour s’intégrer dans le bâti du centre de Gerpinnes.

Pour le rez-de-chaussée, les plans prévoient un local dédié au syndicat d’initiative et deux autres espaces dont l’usage n’est pas encore connu. Parmi les pistes, il y a des salles d’exposition temporaire, une vitrine des produits locaux et d’artisanat ou encore des locaux polyvalents destinés aux associations. "La seule certitude concerne le royal syndicat d’initiative qui doit être présent dans cette maison multiservices car cette condition est imposée pour recevoir le subside", informe le bourgmestre Philippe Busine.

Le rez-de-chaussée sera complété par une petite cuisine et un accès vers la terrasse extérieure et le jardin. À l’étage, les pièces seront également réaménagées. Les caves serviront d’espace de stockage pour des archives ou du matériel avec un accès possible pour un véhicule afin de faciliter le (dé)chargement. Dans l’état actuel du projet, aucun panneau solaire n’est prévu et le système de chauffage doit encore être étudié.

L’auteur de projet a clôturé son intervention par une estimation financière. Kevin Bloch a énuméré les différents postes avant de dévoiler le montant de 519 000 € hTVA, soit 628 000 € TVAc. En ajoutant le prix d’achat du bâtiment, le projet coûterait près de 900 000 € sans compter de possibles augmentations du prix des matériaux dans les prochains mois.

À l’issue de la présentation, le bourgmestre a demandé aux citoyens de se prononcer sur l’avant-projet qui a recueilli à un avis favorable à l’applaudimètre. Le dossier va être étudié à nouveau par le pouvoir subsidiant avec une possibilité de recevoir une somme de 175 000 €. Vu le coût important du projet, les autorités communales devront bien réfléchir à la gestion du bâtiment pour rentabiliser l’usage de cette maison multiservices.