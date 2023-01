Concert et visite historique

Ce 22 janvier, le foyer culturel de Florennes accueille le concert du duo "Eoliha", réunissant le cor et la harpe, à l’église d Hanzinne. En prélude à 15 h, une visite historique de l’église est prévue ; le concert débutera à 16 h. Margaux Ortman est cor solo à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et professeur en académie de musique ; Gabriella est harpiste solo de l’Opéra et professeur. Toutes deux sont issues de l’Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie, et proposent de découvrir et de marier les sonorités originales et moins connues de leurs instruments. Vous pourrez entendre des œuvres originales, ainsi que des arrangements et des pièces seules pour chaque instrument dans des styles variés. Un verre de l’amitié est offert.