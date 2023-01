Philippeville: les élèves de l'enseignement spécialisé pour un chemin au naturel

« C’est pour nous ! »

Vendredi en début d’après-midi, les élèves de l’IND, les représentants du parc naturel Viroin-Hermeton et de la Ville (les échevins Joselito-Tito Bailen-Cobo et Martine Warnon-Dechamps ont apposé leur signature en bas d’une charte qui officialise leur partenariat. La Commune apportera notamment un appui logistique pour l’aménagement du sentier et le parc offrira son expertise en matière d’environnement. Avant la signature, chaque élève a présenté un dessin permettant de faire passer un message en faveur de la biodiversité ou figurant leur chemin au naturel idéal.

"Depuis un an et demi, une fois par mois, nous pratiquons l’école du dehors avec nos élèves, confie Isabelle Ferir, prof de gym à l’IND en secondaire spécialisé. Ils découvrent la nature et cela renforce clairement l’esprit de groupe. Ces enfants ont aussi besoin de se retrouver régulièrement dans un espace sans cadre ou cloison. Avec mes collègues Christelle Cordier (prof de dessin) et Fabian Noël (prof de cuisine), quand nous avons vu l’appel à projets" Chemin au naturel "lancé par l’ASBL" Tous à pied ", nous nous sommes dits: c’est pour nous ! Ce projet d’aménagement va donner aux enfants un but supplémentaire à atteindre lors des classes du dehors. Ils participeront à son évolution, apprendront à s’engager, à respecter un contrat en faveur de l’environnement. Tout cela est positif pour eux."

Avec le parc naturel

Les plants, les nichoirs seront fournis par l’ASBL "Tous à pied", de même que deux animations "nature" pour la classe et un planning à suivre en fonction des saisons. "Des élèves d’autres sections comme l’horticulture, la menuiserie, la peinture seront également intégrés dans le projet lors des aménagements", ajoute l’enseignante qui annonce que le sentier devrait être inauguré à la fin de cette année solaire.

Chargée de mission au sein du parc naturel Viroin-Hermeton, Élise Claude souligne que ce genre d’initiative permet de sensibiliser les enfants et plus largement les citoyens au patrimoine et à la biodiversité. "Nous avons hâte de commencer ces aménagements avec ces jeunes", lance-t-elle.

De son côté, la Ville de Philippeville voit aussi une belle opportunité avec ce "chemin au naturel". "Notre souhait est de créer un de ces sentiers par an et par village, souligne le 1er échevin Joselito-Tito Bailen-Cobo. Et pour chaque projet, quand cela sera possible, nous associerons les élèves de l’école locale."