La programmation de Scène sur Sambre se précise

Kid Noize

On ne compte plus les passages de Kid Noize à Aulne. C’est que "l’homme à la tête de singe" vient là en voisin puisqu’il demeure dans l’entité thudinienne. Depuis une bonne dizaine d’années, il s’est imposé comme l’un des DJs les plus influents de Belgique. En 2015, il est le seul DJ nominé aux D6bels Music Awards dans la catégorie "meilleure performance live" aux côtés de Stromae et Girls in Hawaii. L’année suivante, Ocean y est élu "hit de l’année". Le 17 février prochain, le Kid sortira son troisième album, Nowera, qui sera accompagné du tome final de sa bande dessinée “L’héritage de Nowera” et d’un nouveau show qui, après 10 ans de travail, proposera la vision globale de son projet artistique.

Site officiel: kidnoize.com

Il sera à Scène sur Sambre le vendredi 25 août, en compagnie d’un confrère et ami, lui aussi aux origines régionales, The Magician.

The Magician

The Magician, alias Stephen Fasano, est lui aussi loin d’être inconnu du public thudinien. Il a grandi entre Namur, Charleroi et l’Entre-Sambre-et-Meuse avant d’être reconnu comme l’un des meilleurs représentants belge de la disco-house avec ses mixtapes mensuelles "The Magic Tapes" qui cartonnent sur Soundcloud. Il connaît désormais le succès dans le monde entier grâce à son remix, au succès hors norme, du I Follow Rivers de Lykke Li. En live, The Magician est une véritable usine à tubes capable de transformer n’importe quel festival en dancefloor. On l’avait vu à Aulne en 2019 ; il devrait le confirmer lors de ce festival 2023, lors de sa prestation le vendredi 25 août.

www.the-magician.com

Green Montana

Originaire de Verviers, Green Montana fait ses premiers pas dans la musique en reprenant les titres de Booba et de la Mafia K’1 Fry. Il écrit ses premiers textes en 2015 en s’inspirant d’artistes américains comme Drake, Migos ou Young Thug, et pose les bases de son ADN musical: une trap sombre et mélodieuse, marquée par un flow puissant et désinvolte qui n’a pour but que de laisser évader son spleen et extérioriser ses émotions les plus enfouies. Il sera à Scène sur Sambre le samedi 26 août.

www. greenmontana.store

Todiefor

Todiefor, alias Luca Pecoraro, est devenu au fil des années l’un des artistes les plus en vue de la scène électro bruxelloise. Révélé avec "Beautiful", son premier EP sorti en 2017, l’artiste, d’origine italienne mais Belge de cœur, a multiplié les collaborations à succès, que ce soit avec le duo de rappeurs Caballero & JeanJass, Shoeba, La Smala, Lorenzo ou Romeo Elvis. Du dubstep au rap en passant par l’électro aux sonorités latines, le jeune artiste sait tout faire. En festival, le DJ livre des sets endiablés dont lui seul a le secret. À voir le samedi 26 août.

www.facebook.com/todi3for

Les festivaliers sont donc attendus sur le site de l’Abbaye d’Aulne à Thuin les 25, 26 et 27 août 2023. Vendredi: Bon Entendeur – Kid Noize – The Magician. Samedi: Gazo – Leto & Guy2Bezbar – Green Montana – Todiefor. Dimanche: Gims & Dadju.

