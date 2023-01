La pension du personnel communal au coeur des voeux communaux à Thuin

À Thuin, le collège communal vient de reprendre les bonnes vieilles traditions en conviant l’ensemble du personnel à une séance académique où convivialité, bonne humeur et bonnes résolutions étaient les mots-clés.

Les autorités communales avaient choisi la cafétéria du hall sportif pour cadre de ces réjouissances.

La bourgmestre Marie-Eve Van Laethem a profité de l’occasion pour annoncer quelques mesures touchant directement le personnel, comme cette cotisation d’épargne pension ou d’assurance groupe destinée aux agents contractuels, qui permettra ainsi de compenser la distorsion avec les agents statutaires. "Cette mesure a certes un coût qui représente 3% de la masse salariale mais elle assure une plus grande équité entre les agents" a précisé la bourgmestre. Cette décision vient en complément des initiatives déjà existantes comme la possibilité de passer à un 4/5e temps à 60 ans avec maintien du salaire, une mesure dont bénéficient déjà huit agents.

Économie d’énergie et développement durable

Et la première citoyenne de Thuin de rappeler les mesures déjà prises en 2022 et qui seront intensifiées en 2023 en vue d’économies d’énergie et de développement durable: la rénovation énergétique du hall polyvalent, le financement d’audits énergétiques pour les citoyens, le remplacement de chaudières et de châssis dans plusieurs bâtiments, le remplacement de luminaires énergivores de l’éclairage public.

Autres axes développés en cette année 2023: la culture (avec l’aménagement de la salle culturelle de Thuillies), les quartiers (la construction de la Maison de village de Donstiennes) et la mobilité (aménagements cyclables, halte nautique…).

La partie protocolaire se termine par la mise à l’honneur de trois agents partis à la retraite. D’abord Martine Virlet qui durant 44 années a officié à la recette, ensuite Didier Michot du service travaux qui était la mémoire des bâtiments et enfin Jean-Claude Hembise, ouvrier qualifié entré en 1987. Comme le veut la tradition, c’est autour d’un bon verre que tout le monde s’est ensuite retrouvé.