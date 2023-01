Le Quintette EtcÆtera vous fera voyager à travers des œuvres innovantes. Ce quintette à vent emmènera son public à la découverte d’œuvres classiques et contemporaines en faisant quelques incursions du côté de la musique populaire, tout en restant fidèle à la promotion du répertoire belge.

Ce concert est programmé aux Halles ce dimanche 15 janvier à 15h30.

Le lundi 16 janvier à 14 h, un film documentaire, "Le Danube, voie impériale" de Michel Drachoussoff sera projeté, aux Halles également.

Ce film vous fera découvrir ce fleuve mythique de près de 3 000 kilomètres, le seul d’Europe coulant d’ouest en est. Le Danube a joué un rôle considérable dans l’histoire de notre continent. Dix pays se partagent son cours. De la source en Forêt Noire à la frontière bulgare, Michel Drachoussoff vous emmène tout au long de rives où la beauté est omniprésente.

Vous visiterez des dizaines de villes chargées d’histoire et de culture pour rejoindre Constantinople, en vivant la fabuleuse aventure de l’Orient-Express, un voyage dans l’espace et dans le temps grâce à des images remarquables et un accompagnement musical exceptionnel.

Drôlement plus qu’une conférence avec Pascale Clerbaux et Florence Pire, place au spectacle le vendredi 27 janvier à 20 h, aux Halles, avec "Couple à la Loupe". À voir dès 14 ans.

Directrice de l’agence matrimoniale "M & Moi", Daisy Croquette pense offrir à ses membres une conférence qui vante la beauté de l’Amour (avec un grand A). Mais sa surprise est à la hauteur de sa naïveté: Sara Prosch, la conférencière, décrit ce qui anime les plaintes du couple. Elle aborde la rencontre, les crises, les conflits, la communication, le désir et les alliances inconscientes. La vision idyllique du couple selon Daisy, s’altère car elle n’a pas encore connu l’amour…

S’agit-il d’une conférence qui décortique le couple ou d’un spectacle qui divertit en laissant ses soucis à la maison ? Les deux à la fois ! Côté conférence, il ne s’agit ni de la recette de l’Amour, ni d’un mode d’emploi, Côté spectacle, on sourit à la spontanéité de Daisy, on s’amuse du bras de fer entre les protagonistes qui, comme dans certains couples, ne luttent pas pour la même cause.

Info: « Les Halles » info et réservations 071/ 66. 23.01. www.facebook.com/centreculturel.dephilippeville