"Les citoyens demandeurs peuvent nous contacter directement, explique Cécile Meyer, coordinatrice générale. Pour emporter le ou les objets, un rendez-vous sera alors fixé en fonction du passage de notre équipe de ramassage et du camion dans la commune. Sur notre site web, il existe une liste des objets en bon et en mauvais état repris par nos services. Lors du ramassage, nous demandons que les encombrants soient placés au rez-de-chaussée ou près de la porte d’entrée pour plus de facilité. Les collectes sur l’entité de Walcourt débuteront le 30 janvier." Détail qui a son importance: ce service est gratuit. Désormais, dans l’arrondissement, il ne reste plus que la commune de Cerfontaine qui n’a pas adhéré au système.

Tous les renseignements sont disponibles sur le site www.laressourcerie.be ou au 081/260 400.