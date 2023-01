La bibliothèque de Loverval sera gérée par le centre culturel

Elle n’est pas reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et fonctionne entièrement avec les recettes issues des locations de livres – on en comptait environ 2 000 en 2022 (à 0,05 euro la location) –, et surtout grâce aux aides communales.

Une seule employée se tient derrière le petit bureau installé au bout des rayonnages. Elle accueille les bibliophages chaque mercredi et chaque samedi, avec le sourire. Comme elle est seule, sa présence est indispensable: "J’accueille une centaine de lecteurs réguliers, mais mon fichier compte 700 noms", nous confie-t-elle. Cela fait 13 ans qu’elle est employée à mi-temps parmi ses livres. Mais, approchant tout doucement de la fin de sa carrière, la bibliothécaire a décidé de s’octroyer une pause d’un an, à dater du 1er juin prochain.

Cette décision n’a pas manqué de susciter un débat en conseil communal, fin décembre. Personne n’a contesté le droit de cette employée à prendre son congé. Mais le choix de l’échevin Julien Herman de ne pas la remplacer a posé question, notamment auprès du conseiller de l’opposition Alain Struelens.

"Nous avons décidé d’adapter le budget consacré au fonctionnement de la bibliothèque: il est passé de 20 551 euros à 9 524 euros, a expliqué l’échevin lors du vote du budget. Nous aurions pu suspendre l’activité pendant un an, mais nous avons préféré envisager travailler avec le centre culturel, qui va nous aider à maintenir le service ouvert pendant cette période."

Le collège communal a en effet décidé de ne pas remplacer l’employée par un intérimaire: "Nous avons voulu saisir l’opportunité pour relancer une dynamique d’organisation d’événements autour de la bibliothèque et, dans cette optique, une collaboration avec le centre culturel prenait tout son sens", justifie Julien Herman.

"Mais un animateur culturel peut-il gérer une bibliothèque ? Ce n’est pas vraiment le même boulot", s’est étonné Alain Struelens en conseil. "Oui, nous avons interrogé quelques bibliothécaires, qui nous ont rassurés à ce niveau", lui a répondu l’échevin.

Une réouverture en septembre

Concrètement, le centre culturel et la bibliothécaire se mettront en relation dès le mois de mars, en vue d’un écolage des animateurs dédiés à ce nouveau job. Durant l’été, la bibliothèque sera fermée et une réouverture est prévue en septembre, sous l’égide des animateurs gerpinnois.

"Outre l’organisation du prêt des ouvrages, l’équipe envisage l’organisation d’un portage des livres vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et vers les maisons de repos, nous détaille Julien Herman. Parmi les activités envisagées, on peut noter aussi des ateliers d’échange, des concours, une brocante de livres, ainsi qu’un accès à Internet ou des clubs de lecture. Des synergies sont envisagées avec les écoles également."

L’idée, c’est de relancer l’outil et rendre la bibliothèque de Loverval plus attractive. Une nécessité soulignée par l’ensemble du conseil communal, au vu notamment du dynamisme qu’a connu ce service naguère. "Quand je suis arrivée il y a 13 ans, des cafés littéraires étaient encore organisés, ainsi que des présentations de livres, se souvient la bibliothécaire. Mais les cafés littéraires ont été organisés par la Maison de la laïcité, des contes l’ont été par ailleurs. Les bénévoles se sont raréfiés, alors que je ne travaille qu’à mi-temps et je n’avais que peu de temps pour mettre en place des événements. L’offre pléthorique d’activités a fait le reste: payer 150 euros pour une conteuse qui n’attire que deux enfants, ce n’était pas viable."

On sent que la formule est à bout de souffle. Le collège communal l’a senti aussi. D’où cette volonté de relancer la machine par cette collaboration avec le centre culturel. Sera-t-elle salutaire pour cet outil culturel important ? On ressent le scepticisme de l’employée: "Bibliothécaire et animateur culturel, ce sont deux jobs bien différents", nous glisse-t-elle.

Rendez-vous néanmoins à la prochaine rentrée pour obtenir les premiers éléments de réponse à cette question. Mais la Commune de Gerpinnes affiche, en tout cas, sa volonté de sauvegarder l’activité, sous le giron communal et non sous celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui imposerait davantage de bouleversements et d’investissements.

C’est un nouveau chapitre qui sera entamé durant 2023 pour cette bibliothèque créée par les Lovervalois eux-mêmes, il y a 52 ans. C’est la seule de l’entité.

La bibliothèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le samedi de 10h à 12h. 071 43 76 55