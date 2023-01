Bingo, deux projets participatifs à Petigny !

La Commune de Couvin et la Wallonie avaient prévu un montant global de 20 000€ afin de soutenir les projets citoyens retenus, visant l’amélioration du cadre de vie et le bien vivre ensemble au sein des quartiers ou des villages. Ces projets devaient être imaginés par et pour les habitants.

Les candidatures devaient être rentrées pour le 31 octobre et après examen par le comité de sélection composé des membres de la CLDR (Commission locale de développement rural), deux projets ont ainsi été retenus. Le troisième a été recalé car il se trouvait sur un domaine privé.

L’un concerne un auvent pour la maison communale de Petigny (valeur 6 000€) et a été demandé par le comité de la marche Saint-Victor, appuyé par d’autres comités locaux. Il pourra servir à de nombreuses associations lors des activités du village. Cette structure permettra de couvrir une grande superficie devant la salle communale, pour abriter (de la pluie comme du soleil) les convives lors des festivités locales.

Cela évitera aux comités de devoir monter des tonnelles et petits chapiteaux susceptibles de s’envoler au moindre coup de vent.

La structure sera réalisée par les ouvriers communaux dans le courant de cette année et pourrait être stockée dans le grenier de la salle communale, mais cela reste à définir. Elle serait montée et démontée à la demande des comités, par le personnel communal pour assurer un montage dans les règles de l’art.

Les protagonistes du projet recevront l’aide de l’administration communale pour la conception technique: diamètre de la ferronnerie, grammage de la bâche, calcul des portées, etc. Les ferronniers communaux seront peut-être sollicités également.

L’autre dossier concerne des vélos partagés à assistance électrique, mis à disposition de chacun sur la place communale (valeur 9 760 €). Un constat a été fait que plusieurs personnes se rendent à Couvin pour des emplettes ou des formalités administratives, à vélo ou à pied. Ils ne disposent pas de moyens de locomotion. La mise à disposition de ces vélos aidera ces personnes et encouragera les autres usagers vers une mobilité douce.

La Ville passera les marchés pour l’achat des vélos et de l’abri-vélos. Elle demandera les permis et s’occupera de l’aspect administratif. Le groupe de citoyens porteur du projet s’occupera de définir les modalités concernant le prêt et les assurances des vélos.

Ce genre d’appel à projets sera renouvelé tous les deux ans. Aux autres villages de l’entité d’embrayer, comme l’ont fait les Petignolais !