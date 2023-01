Les Amis de la Terre organisent une première séance d’échanges de graines le 14 janvier, à la maison du parc naturel, rue Vieille Église à Nismes, de 15 à 18 h. Le concept est simple: on débarque avec les quelques graines de potiron, de poireaux ou de fleurs que l’on a récupérées l’an précédent et on les troque contre des semences de choux, de carottes, des petites patates à repiquer. Tous dans la remise pour faire les comptes !