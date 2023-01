Botte du Hainaut: une bande dessinée pour découvrir les énergies

Les lecteurs pourront de nouveau retrouver les trois jeunes héros (Tom, Alice et Nina) qui étaient déjà au centre des quatre premiers tomes, à savoir "Enquête au recyparc", "Vacances en zone zéro", "Immersion totale" et "A la conquête de l’or noir". Dans ces nouvelles aventures, le trio se retrouve à la fête foraine, là où la consommation d’énergie bat son plein. Mais à bord du train fantôme, stupeur: black-out total ! C’est le point de départ de la nouvelle aventure de Nina, Alice et Tom.

Un outil de vulgarisation

Comment est produite l’énergie ? Quelles différences entre le fossile et le renouvelable ? Sous quelles formes se manifeste-t-elle ? Et surtout, quels gestes adopter pour l’économiser ? Après s’être penchée sur la gestion des déchets et à l’épuration des eaux usées, Ipalle aborde, avec cet ouvrage ludique, un sujet d’actualité tout aussi passionnant dans ce cinquième album, "Black-out – Faisons le plein d’énergie !".

Toujours avec la collaboration de la jeune dessinatrice tournaisienne Melissa François, et d’Aude Ghesquière pour le scénario, l’intercommunale emmène le lecteur à la découverte de la fée électricité mais aussi des autres formes d’énergie: pétrole, biomasse, gaz, chaleur, vent, soleil…

La thématique peut paraître ardue, d’où la création de ce nouvel outil pédagogique principalement destiné aux 7-14 ans. Les jeunes lecteurs pourront aisément s’identifier aux "trois aventuriers pour la planète" et ainsi appréhender de façon amusante des notions parfois très techniques. Et peut-être relèveront-ils eux aussi le défi de réduire leur consommation, à l’image des trois héros au fil des pages de cet album qui se veut résolument plein d’énergie positive !

Les quatre premiers titres de la collection ont été distribués aux écoles et à l’occasion des animations de sensibilisation d’Ipalle à concurrence de 12 000 exemplaires. L’intercommunale s’attend au même succès avec ce cinquième numéro, mis gratuitement à la disposition des établissements scolaires, des collectivités accueillant des enfants, des bibliothèques… Toute autre personne intéressée peut également en faire la demande.

Pour obtenir cette bande dessinée, un formulaire est à compléter en ligne: www.ipalle.be/formulaire-de-commande-de-bd/