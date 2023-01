Walcourt: à vos godasses, dès ce dimanche!

Avec ses 250 km de sentiers balisés, Walcourt est le paradis des randonneurs. Seize points verts Adeps y seront organisés tout au long de l’année. Le premier est programmé ce dimanche 8 janvier au départ du hall "Les Scousses" de Pry. "À cause de la crise sanitaire, notre marche Adeps n’a plus été organisée depuis deux ou trois ans et nous avons décidé de la remettre sur pied", nous confie Béryl Lechat, de l’ASBL Marche folklorique et fêtes communales de Pry. "L’ambiance y est particulière car c’est la première de l’année. Tous les marcheurs sont heureux de se revoir, de prendre un bol d’air frais et se retrouver ensuite autour d’un bon verre", poursuit-elle. Quelle que soit la météo, ce point vert attire, chaque année, plusieurs centaines de marcheurs.