Les villages de vacances et l’hôtel bien remplis aux Lacs de l'Eau d'Heure durant les vacances

Alors que les vacances de Noël se terminent, le secteur touristique tire son bilan. Aux Lacs de l’Eau d’Heure, les logements ont fait le plein ces deux dernières semaines, avec 80% de taux d’occupation moyen des villages de vacances et de l’hôtel. Si on l’analyse plus finement, la semaine de Noël a vu une occupation de 70% ; ce taux est monté à 100% lors du week-end de Nouvel An et s’est maintenu à 80% durant cette dernière semaine de vacances.