Le maïeur de Cerfontaine philosophe à l’occasion des vœux

Pour cette nouvelle édition, les différents employés de la Commune accompagnés de leur conjoint, ainsi que des représentants de la police, des services de secours ou encore du DNF.

Priorités

Le temps de partager le verre de bienvenue et d’échanger les vœux de "bonne année, bonne santé", et le député-bourgmestre Christophe Bombled monte à la tribune pour son speech annuel. Les crises successives qui impactent aussi les communes lui inspirent quelques réflexions: "Quand la situation est difficile, des choix doivent s’opérer et pour nous, les priorités sont claires: le maintien de l’emploi, le service aux citoyens et à la vie associative et la préservation du portefeuille des habitants de notre entité".

Rappelant que la gestion de la Commune n’est pas dans une compétition vers de nombreuses structures onéreuses et pas toujours utiles, le maïeur s’empresse d’ajouter qu’on peut toujours faire mieux. Et de préciser: " Évidemment, il y aura toujours des esprits chagrins qui critiqueront systématiquement mais sans proposer la moindre alternative ", dit-il dans une allusion bien voilée à la récente polémique qui l’a opposé à la minorité au conseil communal.

S’adressant plus spécifiquement aux membres du personnel, Christophe Bombled insiste: "Il est important que vous vous sentiez bien dans votre job. Bien sûr il y a des contraintes et il se peut que vous ne soyez pas toujours d’accord avec une instruction donnée. Ceci dit, ce n’est pas la fin du monde et une explication entre quatre yeux est souvent plus efficace que de bouder dans son coin."

Soyez heureux!

Le travail, c’est important pour le Premier cerfontainois mais il n’y a pas que cela dans la vie, une vie dont il faut profiter car elle est courte. Et de conclure avec les mots de Jacques Brel: "Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite, je vous souhaite… je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux car le bonheur est notre destin véritable."