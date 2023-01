Ham-sur-Heure - Nalinnes prévoit 5 827 811 € d’investissements en 2023

L’échevine des finances, Catherine De Longueville, a répondu que la majorité resterait prudente et fera preuve d’une gestion rigoureuse des deniers publics pour en garder la maîtrise. Il est important de préciser que le budget est une prévision et que des projets peuvent être supprimés, modifiés ou ajoutés en cours de route si la situation économique venait à se dégrader ou s’améliorer.

Agoraspace à Cour-sur-Heure

Un Agoraspace devrait être installé à Cour-sur-Heure en 2023. ©EdA

Avec un montant des recettes estimé à 7 092 176,80 € et un montant des dépenses estimé à 6 609 810,61 €, le boni à l’exercice propre s’élève à 482 366,19 €. Les habitants de Cour-sur-Heure verront la réalisation d’un Agoraspace en 2023, un projet subsidié à concurrence de 50% par Infrasports. La majorité MR-Vivre/Ensemble prévoit également de démolir l’ancien Service travaux de Nalinnes pour un montant de 60 000 €.

Sur le plan des travaux, on épinglera l’ajout de crédit supplémentaire en raison de l’augmentation des coûts des matériaux pour la réfection des toitures de l’ancienne maison communale de Nalinnes-centre et la rénovation de la toiture du château Monnom. Dans le cadre du plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI) 2022-2024, divers aménagements de trottoirs sont prévus au chemin de Gomerée (Cour-sur-Heure), à la rue de Praile, à la rue des Haies (Nalinnes) ainsi qu’à la rue Liévin (Marbaix-la-Tour). Une zone de stationnement couplée à l’aménagement de trottoirs est aussi programmée à la rue des Monts (Nalinnes) ainsi qu’un mobipôle au parking de covoiturage à Ham-sur-Heure. Enfin, une liaison macadamisée est prévue dans le bois au lieu-dit Le Noir Chien afin de relier Nalinnes-Haies à Marcinelle.

Investir pour économiser l’énergie

La majorité prévoit aussi d’importants travaux visant à économiser l’énergie avec des remplacements de châssis aux écoles de Nalinnes-centre, Nalinnes-Bultia et Beignée. Un montant de 150 000 € est aussi prévu pour l’entretien et la maintenance de diverses voiries. La même somme est inscrite pour le remplacement de l’éclairage public par du LED. Le château communal verra son serveur informatique remplacé pour un montant estimé à 600 000 €, et un desk d’accueil sera installé pour une somme avoisinant 20 000 €.

Des sommes sont également inscrites au volet extraordinaire pour l’amélioration de l’éclairage public à l’école de Jamioulx (10 000 €), l’acquisition de matériel numérique pour les écoles (15 000 €), l’aménagement d’aires de jeux pour enfants à Nalinnes (30 000 €), l’achat de matériel et de mobilier pour la crèche communale (2 000 €), l’acquisition de matériel/mobilier didactique pour les élèves de maternelles et primaires (16 400 €) ou encore l’achat de matériel de voiries pour le service technique (50 000 €).