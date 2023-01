Momignies: les premiers voeux du maïeur Eddy Bayard

Tourné vers l’avenir

Rappelant les deux années de crises à répétition, le bourgmestre a voulu se tourner vers l’avenir lors de son allocution. Parmi les bonnes nouvelles, il a tenu à citer la reconnaissance du Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse, "dont nous espérons bien sûr des retombées. Tout cela doit désormais se mettre en œuvre." La promesse d’un important subside, de près de 2 millions d’euros, doit permettre d’optimiser énergétiquement les bâtiments communaux du centre de Momignies: "Le Kursaal, la bibliothèque, le CPAS et la maison communale pourront ainsi être isolés, et reliés ensemble à un nouveau système de chauffage", a priori une chaudière à plaquettes. "U n investissement important qui nous permettra par la suite de faire des économies conséquentes." Cette année qui débute devrait enfin voir le début du réaménagement de l’Heureux Abri: "La démolition pourrait débuter cette année. Deux ministres ont déjà signé. Il ne manque plus que la signature du ministre des Pouvoirs locaux, M. Collignon. C’est certes un patrimoine important qui va disparaître, mais ce sera pour mieux y reconstruire une maison de repos de 83 lits, une belle opportunité pour l’emploi local et le bien-être de nos concitoyens." Un autre bâtiment communal devrait lui aussi connaître un sérieux lifting: l’ex-maison communale de Seloignes.

Au service des citoyens

Eddy Bayard a profité des vœux pour remercier le personnel communal: "Merci à tous d’être à l’écoute des citoyens." Il ajoute en outre que de nouveaux chantiers sont à l’étude pour améliorer le bien-être au travail au sein de la commune. Il y a, d’une part, le remaniement de l’accueil à la maison communale. Et d’autre part, le souhait d’implanter un système dynamique d’horaires de travail, moyennant une solution de pointage. Il conclut en précisant que, grâce au travail de tous, la Commune de Momignies connaît une situation financière en boni pour la troisième année consécutive, avec près de 500 000 € l’an dernier: "Nous n’avons pas de château ni de principauté, mais nous avons des routes en bon état et des forêts bien gérées. Soyons fiers de notre commune."