Les Amis du Goûter de Noël enfin de retour sur la scène de Clermont

Depuis 1959

rois lettres qui, à Clermont et même à des lieues à la ronde riment avec bon temps et franche rigolade. Une tradition qui remonte à des décennies puisque c’est en 1959 que Gustave Dorignaux épaulé de quelques amis, décide d’animer le goûter de Noël des pensionnés du village. Féru de musique, il se lance dans le montage de quelques chansons ou extraits d’opérettes en les assaisonnant à sa manière pour amuser les aînés de Clermont. Ces quelques animateurs deviennent les "Amis du Goûter de Noël".

Le succès aidant, dès 1966, le cercle ne se contente plus de quelques parodies et se risque dans une première pièce, "Le Fiancé de Josette". Les aînés clermontois ne sont bientôt plus les seuls à bénéficier du spectacle car il est décidé d’ajouter quelques représentations supplémentaires pour tout public.

Sous la responsabilité d’Albert Scohy, devenu le grand maître des AGN, comédies et comédies musicales se succéderont alors, drainant un public de plus en plus nombreux. Une réputation qui s’étend bien au-delà du périmètre clermontois et qui va inciter la troupe à se produire sur d’autres scènes. Finalement, les soirées théâtrales clermontoises se cantonneront à la salle communale locale mais toujours après avoir réservé la première aux aînés du village.

Madame Cabas

Homme-orchestre des AGN, Albert Scohy ne manque pas de talent ni d’imagination: metteur en scène, acteur, il peut aussi compter sur une belle plume pour écrire quelques pièces. Et quand il s’inspire d’un autre auteur, il assure la traduction dans le langage local. Tout un temps, il imaginera même en lever de rideau une revue baptisée "En chuvant l’Gau", revue en forme de "carnet rosse" qui pointe les faits et gestes maladroits des politiques locaux mais surtout des voisins de Strée. À la tête de la revue, "Madame Cabas" véritable teigne qui ferait battre un village et qu’interprétait Albert Scohy.

L’âge avançant, Albert Scohy a décidé il y a quelque temps de passer le relais à Benoît Malengreaux, qui a troqué avec succès son costume d’acteur avec celui de metteur en scène. Mais la griffe d’Albert est toujours bien présente pour adapter les pièces retenues dans le langage de chez nous.

Deux pièces

Cette année, les AGN proposent 2 pièces. La première est une comédie en un acte de François Masset devenue pour Clermont: "I d’a ou i’nd’a pwins ?" qui verra se retrouver sur scène 5 acteurs. La seconde pièce est "Ben mon colon" de Marie Laroche-Fermis et devenue pour les AGN "Bin ça, Colonèl !" Ils seront 9 comédiens à vous faire rire et même davantage, une certitude grâce au talent des Amis du Goûter de Noël.

Deux soirées prometteuses chaque week-end de janvier

Les spectateurs de la salle communale de Clermont seront particulièrement choyés cette année puisque deux pièces figurent au programme.

«I d'a ou i n'd'a pwins?» Une famille et des canaris... ©EdA

« I d’a ou i n’d’a pwins ? »

Au grand désespoir de son époux Émile, Jane partage la même passion que sa voisine Gisèle: les canaris !

C’est sous le regard amusé de leur fille, Laura, qu’ils enchaînent petites disputes et chamailleries mais toujours avec beaucoup d’amour ! Alors que Jane décide de partir assister à un concert à Bruxelles, Émile oublie malencontreusement, (ou pas) de soigner les protégés de sa femme ! André, le fiancé timide de Laura, doit justement rencontrer ses beaux-parents pour la première fois.

Ce premier rendez-vous permettra de reconnaître sur les planches Françoise Gohy, Daniel Wojtalik, Mélise Briclet, Clément Laloyaux et Mary-Anne Gohy.

« Bin ça, Colonèl ! »

Marc-André, fils de colonel, a décidé de faire se rencontrer ses parents et la mère de Dalila, la jeune fille qu’il veut épouser. D’un milieu diamétralement opposé au sien, cette dernière arrive avec son compagnon. Tous deux, acteurs de seconde zone, mais persuadés d’être excellents, vont faire une entrée très remarquée au grand désespoir du colonel et de son épouse. Les amoureux ne seront pas au bout de leurs peines car c’est ce jour-là précisément qu’ont choisi leurs ex respectifs pour leur faire une visite surprise… Le tout sous le regard de leur délirante voisine Madame Patouyard !

Ils seront 9 sur scène: Joséphine Laloyaux, Guillaume Hannecart, Henri Laloyaux, Nancy De Vos, Daniel Wojtalik, Marleine Dupuis, Marie-Thérèse Dropsy, Clément Laloyaux et Monique Quertinmont.

À ne pas oublier, les indispensables acteurs de l’ombre: Jean-Jacques Boeckx, Louis Briclet, Olivier Navaux et Vito pour la régie et les décors, Valérie Scohy à la régie musicale et Chantal Poiret, l’aide-mémoire.

Réservations

Les AGN se produiront à 8 reprises: 7 janvier (19 h 30) et 8 janvier (16 h 30) – 14 janvier (19 h 30) et 15 janvier (16 h 30) – 21 janvier (19 h 30) et 22 janvier (16 h 30) – vendredi 27 janvier (19 h 30) et samedi 28 janvier (19 h 30).

Réservations uniquement par téléphone au 0479/25 73 04 du lundi au vendredi de 14 à 19 h.