CPAS de Walcourt: la Ville devra contribuer aux projets

Sur le site des Marronniers, les travaux sont pratiquement terminés et le transfert de la crèche de Walcourt, délocalisée à Pry pour l’instant, est prévu pour début 2023. Les budgets sont également prévus pour la nouvelle crèche de Walcourt qui verra le jour sur le site Verlaine.

Nouveau public

"Au vu des sollicitations toujours croissantes, nous nous attendons, pour 2023, à l’augmentation sensible des demandes d’aides d’un nouveau public qui ne nous sollicitait pas antérieurement et qui ne parvient plus à assumer ses charges à cause de l’envolée du prix de l’énergie, de l’alimentation et du coût de la vie en général", craint le vice-président du CPAS. Malgré les difficultés rencontrées, l’ensemble des services aux bénéficiaires a pu être maintenu en 2022 et deux nouveaux projets ont même vu le jour ; à savoir le taxi social et l’épicerie solidaire.

Pour ce qui est du personnel, le budget 2023 prévoit de maintenir l’équipe en place, voire l’extension de celle-ci afin d’assurer le fonctionnement des nouveaux projets. "Les crises successives nous ont contraints à modifier nos habitudes de travail et à nous impliquer dans de nouvelles technologies. Même si cette transition n’est pas facile, elle est en bonne voie et le budget 2023 nous donnera les moyens de poursuivre cet effort", continue Jean-Marie Antoine. Pour 2023, le CPAS de Walcourt ne prévoit plus de nouveaux projets immobiliers.