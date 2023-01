Un chancre au centre de Fagnolle bientôt démoli?

Village au cachet indéniable avec ses bâtisses en pierres calcaires et son château médiéval, Fagnolle est pourtant défiguré, en son centre, par un bâtiment abandonné et en piteux état depuis plus de 20 ans. La bâtisse est fissurée en plusieurs endroits et un trou s’est formé dans un mur. Cette situation inquiète les autorités communales en raison du danger que représente cette ruine: un éboulement ou la chute d’une pierre pourrait blesser un villageois.