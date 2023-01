Rétro 2022 en Entre-Sambre-et-Meuse: août

Un pilote agite les drapeaux belges et américains, juste avant le décollage pour cette mission de l’OTAN. ©ÉdA – 60227484699

Le lundi 1er août, après huit mois à protéger l’espace aérien des pays baltes, quatre F-16 et leur pilote rentrent à leur base de Florennes. Cette mission a été particulièrement longue (huit mois, depuis décembre 2021) pour les militaires florennois participant à la défense des pays baltes (Lettonie, Lituanie, et Estonie), dépourvus d’une force aérienne. Elle a aussi été marquée par les tensions liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

"Vu le contexte, notre présence sur place a été prolongée avec une rotation supplémentaire de quatre mois, explique le commandant par intérim du 2e wing tactique de Florennes, le lieutenant-colonel Arnaud Henuzet. Vu les événements en Ukraine, la mission a évolué en avril. Nous sommes passés de la protection de l’espace aérien des trois pays baltes, à des" activités de vigilance renforcée "avec des missions armées ou non. Cela a entraîné une augmentation du personnel déployé à Amari, de 65 à 72 personnes, venant principalement des deux bases F-16 belges, Florennes et Kleine-Brogel."

Durant leur présence là-bas, les pilotes belges n’ont pas constaté de recrudescence des activités aériennes russes dans la région. Depuis le 1er avril, les quatre appareils ont ainsi effectué 944 heures de vol, à raison de quatre sorties par jour six jours sur sept (sauf le dimanche). Ils ont effectué quatorze interceptions d’avions russes au-dessus de la mer Baltique ou dans l’espace aérien international où les Russes ont le droit de voler. Mais ces derniers ne déposent pas de plans de vol ou éteignent leur transpondeur. Les pilotes belges vont alors à leur rencontre pour affirmer leur présence, sans agressivité. chacun se jauge, se flaire, sans risquer de provoquer un incident. À côté de ces missions de police de l’air, les avions florennois ont participé à des patrouilles de frontière, notamment jusqu’en Roumanie, avec l’aide d’un avion ravitailleur. Ils ont aussi pris part à plusieurs exercices avec les autres aviations alliées (française, espagnole, tchèque, suédoise, finlandaise) déployées sur le flanc nord-est de l’OTAN.

L'image

- ©Jean-Pol SEDRAN

Le dimanche 28 août en soirée, le rideau est tombé sur la 10eédition de Scène sur Sambre qui a duré tout le week-end, à Gozée. La nouvelle mouture a, au total, séduit plus de 20000 spectateurs avec, notamment de la musique urbaine, de l’électro ou encore Calogero en clôture. Près de 350 bénévoles ont œuvré pour le succès de ce festival.

Le chiffre

900 : Originaire de Berzée, mais résident en Provence, Faustino Guidici a dépassé les 900 ascensions du mont Ventoux à vélo. Pour ses 80 ans, il veut réaliser 1910 montées. Un phénomène!

La phrase

"J’ai fait toutes les Chinelle, et quand je n’étais pas sur une moto, j’étais au bar. Ça fait pas loin d’une vingtaine de fois que je prends le départ", par Thierry Borgniet, de Franchimont

En bref

5 août : En raison de la présence de cyanobactéries, il est interdit de se baigner sur le plan d’eau de Falemprise, sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure. On ne pourra s’y baigner à nouveau que le 22 août.

8 août : L’aménagement du parking de la Ferme Walkens à Couvin, débute. Ces travaux offriront un parking organisé, mais aussi des premières places pour motor-homes dans la ville. Le coût est de 858000 €.

15 août : en début d’après-midi, un violent incendie se déclare au domaine du Val d’Oise à Forges, près de Chimay. Quatre logements sont détruits.

18 août : Lors du conseil communal de Gerpinnes, le bourgmestre Philippe Busine rend hommage à son prédécesseur, Fernand Antoine, décédé le 4 août à près de 90 ans.

20 août : Le samedi soir, un terrible incendie détruit la totalité du restaurant La Ruchette à Boussu-lez-Walcourt, près de Froidchapelle. Une institution!

21 août : La procession et marche militaire Saint-Roch à Ham-sur-Heure réunit 1300 participants lors d’une 384eédition marquée par plusieurs anniversaires de groupements.

21 août : Un homme armé d’un couteau «pète les plombs» chez lui et menace une femme et son enfant dans la rue de Ragnies à Thuin. Un négociateur et les forces spéciales sont appelés. Maîtrisé, l’homme a été emmené à l’hôpital.

24 août : Un septuagénaire britannique qui nageait dans le plan d’eau de la Plate Taille est pris d’un malaise et ne peut regagner la rive. Il meurt noyé.