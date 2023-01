A Nismes, Zen Altitude pour entrer en musique en 2023

Vincent Rouard présentera son dernier opus "Zen Altitude" conçu dans l’intimité de la distanciation sociale.

Zen Altitude regroupe 14 compositions instrumentales originales tissées au fil des hasards, des inspirations et des états d’âmes de l’artiste, en un patchwork bigarré s’inspirant tantôt de lectures de romanciers belges: on y retrouve du Charles Rodenbach dans la ligne des quais, ou du Maeterlinck avec Et s’il revenait un jour ; tantôt de moments de plénitude avec son piano comme Les Boréales ou Insouciante.

Les paysages marins s’invitent dans la houle sauvage de Six notes à la mer tandis que Zen Altitude nous emporte dans ses courants chauds et ascensionnels. Ajoutez-y quelques notes de douce folie avec Le savant fou et ses élucubrations musicales, une pointe d’espièglerie avec Danse des automates émus.

Mais par les temps qui courent, de colère et de révolte il sera aussi question avec Marche droit. Le final fera place à la danse et la fête avec l’actuelle Samba Corona…

Vincent Rouard sera accompagné de Didier Laloy (accordéon diatonique), Katy Adam (violoncelle), Fred Malempré (percussions), Lorraine Roudbar (clarinette), Vincent Noiret (contrebasse) et Hélène Van Loo (flûte traversière).

Prévente: 8 € – 4 €. Sur place: 10 € – 5 €. Art.27/EDC: 1,25 €. Rue Vieille église, 10 – 5670 Nismes – Réservations: 060/31 01 60 – billetterie@action-sud.be