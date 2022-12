Walcourt: enfants, jeunes et aînés au diapason

Walcourt a la chance d’avoir un conseil communal des enfants, un autre pour les jeunes et le conseil consultatif des aînés. Fort du succès rencontré fin juin, une seconde rencontre intergénérationelle était organisée en cette fin d’année à la salle de la ruelle du Coq. Si on se souvient qu’en juin, ce sont les aînés qui avaient présenté leurs activités aux enfants et aux jeunes, cette fois, ce sont les jeunes qui ont initié les enfants et les aînés aux activités de leur âge. Des ateliers dessin, jeux vidéo et de société, TikTok et une chasse au trésor figuraient au programme d’une après-midi que tous ont apprécié. Les enfants de l’école des devoirs du Bois de Thy et une famille ukrainienne, hébergée chez un membre du conseil des aînés, ont pris part aux activités qui se sont clôturées par un délicieux goûter de Noël bercé par des musiques de circonstance.