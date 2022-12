Philippeville: un budget dicté par les coûts énergétiques et les incertitudes

Panneaux photovoltaïques

"Notre budget, à l’ordinaire, a dû s’adapter à l’indexation des salaires, à l’inflation des frais de fonctionnement et des coûts des matériaux entre autres, explique Martine Warnon-Dechamps (Agir Ensemble), en charge des Finances. Pour les mêmes raisons, les dépenses de transferts (Régie, zone de police, lieux de culte) sont également en augmentation. Malgré tout, nous clôturons le budget avec un boni de 137 557 €, tout en réalisant une provision de 200 000 € en prévision de futures indexations de salaires et de la progression des coûts de l’énergie. Le boni global quant à lui passe à 610 314 €."

Pour limiter les dépenses énergétiques, le collège a pris la décision d’installer des panneaux photovoltaïques notamment sur le hangar communal, l’école de Neuville et l’église de Jamagne (alimentée par une pompe à chaleur). L’éclairage automatique et l’automatisation du chauffage sont prévus pour l’administration, l’atelier des Travaux et dans certaines écoles. Un éclairage par Led est budgétisé pour les locaux de la bibliothèque et de l’église St-Philippe. Grosse consommatrice d’énergie (notamment avec la piscine), la Régie Communale Autonome a prévu l’installation de panneaux, le placement de spots Led au terrain de foot, l’installation d’une chaudière biomasse et le forage d’un puits.

Dans la foulée, l’échevine annonce que la construction de la maison médicale touche à sa fin. Un investissement de 16 500 € est prévu pour l’installation des cuisines et l’aménagement intérieur. L’occupation des lieux est envisagée pour mi-2023. Quant à la construction de la maison de village de Sautour, elle est réinscrite au budget 2023 pour un montant de 890 000 €.

"Les travaux à l’école de Surice se terminent et les enfants pourront réintégrer leurs locaux dans une quinzaine de jours, poursuit Martine Warnon-Dechamps. La rénovation de la salle paroissiale de Jamagne dédiée à l’école communale se poursuivra. La réfection du pont de Sautour enregistre un montant complémentaire de 40 000 (260 000 € déjà prévus en 2022), le marché est attribué. La réfection du chemin agricole rue Olimbois est prévue pour 605 000 € (subside de 363 000 €). Des aménagements au Wez de Chine et à Jamagne seront également réalisés par nos ouvriers. Pour améliorer la sécurité, des coussins berlinois seront installés à Roly, Ja miolle et Fagnolle. Pour l’office du tourisme, un agent d’accueil à mi-temps sera engagé."

De son côté, la directrice financière, Christine Dujeux, qui a émis un avis favorable sur ce budget, constate que la dotation communale en faveur de la zone de Police a subi une majoration de 10% par rapport à l’an dernier et est portée à 899 664 € en 2023. En revanche, les dotations vers la zone de secours Dinaphi (376 646 €) et le CPAS (1 490 000 €) n’évoluent pas.

Impossible ici de résumer toutes les interventions de l’opposition. Pour Écolo, Vincent Dujardin se dit très déçu de ce budget: "Au sujet de la consommation énergétique de ses bâtiments, la Commune a loupé le coche voici déjà dix ans. Une thermographie aurait dû être réalisée. Aujourd’hui, je constate que c’est la panique à bord pour réduire les coûts."

Une commission budget ?

Paul Pirson (Phil’Citoyen) estime que le budget comporte trop d’incertitudes sur nombre de projets. Quant à Bruno Berlemont, il s’inquiète surtout de la gestion future des domaines résidentiels de l’entité dans le cadre du plan Habitat Permanent. Mais le mot de la fin est revenu à Anne-Caroline Burnet (Agir Ensemble) qui a proposé, pour l’année prochaine, la mise en place préalable au conseil d’une commission budget afin d’éviter des débats interminables. Et de lancer: "Cela évitera aussi que certains sortent des phrases qui ont pour seul but de figurer dans le journal du lendemain",

Projets nouveaux ou réinscrits

Si la directrice financière, Christine Dujeux qualifie le budget extraordinaire d’extrêmement ambitieux, elle ajoute que quelques projets ne consistent qu’en une réinscription de projets antérieurs non-réalisés.

La somme de 5787000 € est ainsi de nouveau inscrite concernant le plan Habitat Permanent pour les domaines résidentiels de l’entité (La Forêt, Bois de Roly…). «Il s’agit d’un subside pour ce plan qui est estimé à 23 millions d’€, explique l’échevine Warnon-Dechamps. Mais nous attendons de savoir où nous allons dans ce dossier. Une réunion est programmée en janvier.» Achat d’un nouveau serveur informatique : 80000 €; acquisition de l’ancien Palais de Justice : 115000 €; travaux maison de l’Emploi : 116000 €; Maison de village de Sautour : 890000 €; travaux Chemin Agricole rue Olimbois : 605000 €; panneaux photovoltaïques hangar communal : 117000 €; entretien voiries : 300000 €; acquisition tractopelle : 95000 €; panneaux photovoltaïques école de Neuville : 72150 €; aménagement du pré-Ravel Gimnée-Romedenne : 360000 €