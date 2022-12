Le beau Noël des bébés lecteurs

La joie de Noël, autant que l’accès aux belles histoires, n’est pas limitée à certaines catégories d’âge. "Les plus petits, déjà, peuvent s’intéresser aux livres", assure la bibliothécaire Martine Sobry qui, avec le réseau transfrontalier Médi@'Pass, propose une animation "Bébés Lecteurs" à Momignies un mercredi matin chaque mois. En cette fin d’année, une animation spéciale Noël était proposée aux enfants de 0 à 6 ans. "Noémie, la conteuse, a enchanté la douzaine de bébés présents, avec leurs parents, avec ses jolies histoires, agrémentées de jeux de doigts, de petits décors ou de comptines." Une séance intimiste, condition indispensable pour capter les plus jeunes, qu’a savouré un public familial et très intergénérationnel.