La Jeunesse a animé le village d'Yves-Gomezée

À Yves-Gomezée, le comité de la Jeunesse anime le village tout au long de l’année et particulièrement au moment de Noël. "Cette année, nous avons réorganisé notre traditionnelle tournée du Père Noël comme nous le faisions avant le covid", explique le président Lucas Barreaux. "Nous avons parcouru le village avec le traîneau du Père Noël pour offrir bonbons et boissons chaudes à toutes celles et ceux, petits et grands, que nous croisions", poursuit-il. "Nous en avons profité pour rendre visite à nos sponsors à qui nous avons offert un petit cadeau pour les remercier de leur soutien en 2022". Cette année, le comité a préféré lancer un concours du plus beau sapin de Noël plutôt qu’un concours de façades illuminées au vu de la crise énergétique actuelle. Les trois personnes ayant reçu le plus de likes pour leur photo ont reçu un beau panier garni de lots offerts par les sponsors de la Jeunesse.