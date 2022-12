Gerpinnes: petits et grands se sont entraidés pour les bricolages de Noël

"Premièrement, la relation entre enfants s’en trouve changée car les plus jeunes sont soutenus et aidés par les plus grands et ces derniers sont valorisés parce qu’ils se sentent utiles et responsables", explique Céline Daloze, directrice de l’établissement.

Deuxièmement, les maternelles découvrent les classes du niveau primaire et seront moins impressionnées lors de leur passage dans cette nouvelle structure. "Ces échanges permettent de développer l’empathie chez les enfants, valeur importante que nous prônons dans notre école".

Des moments communs

"Chaque élève de la 1re maternelle à la 6e primaire a pu choisir l’objet qu’il avait envie de réaliser. Une fois ce choix effectué, des moments communs à tout l’établissement ont été arrêtés afin de pouvoir organiser au mieux cette activité interclasses", conclut la directrice.

Durant le second semestre, des activités scientifiques seront organisées selon un principe similaire.

Pour ces projets plus spécifiques, les enfants seront répartis en deux groupes d’âge. Ils seront confrontés à diverses expériences qui feront intervenir la recherche par essais et erreurs sans que ces dernières soient stigmatisées mais au contraire qu’elles servent de déclencheur.

Ces projets se clôtureront par une exposition en début du mois de juin au sein de l’établissement.