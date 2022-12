Chimay: la passion du vin au service de la clientèle

Dans un cadre raffiné, chacun y découvre des vins de grande finesse. Après deux années de baisse de vente des vins, celle-ci est revenue quasi au même niveau d’avant la crise Covid-19: "Le mois de décembre est le mois le plus important pour mon activité, et ce, non seulement grâce aux fêtes patronales et de fin d’année mais également grâce aux cadeaux offerts par les entreprises à leurs clients ou leurs employés. C’est donc une période très soutenue pour cette raison mais également pour la gestion du stock qui s’intensifie afin de répondre aux demandes très diverses des clients, dont certains souhaitent découvrir régulièrement de nouveaux vins."

Comme dans beaucoup d’autres secteurs, Philippe Hannoteau ne peut que constater une augmentation moyenne d’un euro par bouteille. Ce qui freine, parfois, la vente de vins d’entrée de gamme pour les particuliers mais également pour les restaurateurs ou les traiteurs: "Ceux-ci adaptent leur menu pour ne pas répercuter cette légère hausse du prix des vins et rester ainsi dans des prix raisonnables lors des réveillons." Cette hausse n’affecte en rien la majorité de ses clients qui fréquentent son établissement: "La grande différence avec les grandes surfaces, c’est que grâce à ma connaissance personnelle des viticulteurs dont je vends les vins, je donne des conseils à la clientèle et les aide à faire leur choix de vins selon leurs goûts. Mon rôle consiste aussi à accorder les vins en fonction d’un menu ou du budget disponible."

Au fil des années, grâce à sa passion et à sa relation privilégiée avec les viticulteurs, le caviste chimacien a constaté une évolution dans sa clientèle: "Au début de mon activité, beaucoup croyaient que les vins proposés" Aux Millésimes "étaient réservés à une certaine clientèle. Peu à peu, grâce au bouche-à-oreille, les clients se sont aperçus qu’il est tout à fait possible d’acheter de bons vins à un prix tout à fait concurrentiel aux grandes surfaces, le conseil en plus."