Rétro 2022 en Entre-Sambre-et-Meuse: juin

Le 8 juin, la ministre de l’Environnement et de la Nature, l’Écolo Céline Tellier, inaugure les aménagements à l’étang de Virelles. "Avec eux, le site deviendra, davantage encore, une des pépites naturelles de Wallonie où la biodiversité et le tourisme doux peuvent se développer", déclare-t-elle. Le projet a été financé par le biais d’un important subside de la Région wallonne de 1 250 000 €. Au total, 66 500 m3 de terres et de végétaux ont été déplacés.

"Au départ, l’étang ne comptait que quatre îlots, rappelait le directeur de l’Aquascope, Vincent Scaillet. Nous en avons ajouté 30 qui, par leur morphologie et leur constitution, constituent autant d’habitats différents et de niches écologiques pour toutes sortes d’oiseaux. Deux zones de bas-fond de 3 m de profondeur ont aussi été créées et délimitées par des digues. En été, elles permettront de maintenir des températures plus basses pour les poissons, serviront de lieux de stockage lors des vidanges ou feront apparaître des vasières au printemps."

La grande roselière a été restaurée. Des chenaux et des mares ont ainsi été creusés. Cela permet de donner de l’espace aux roseaux et aux poissons de pénétrer dans la roselière et de servir de proies aux oiseaux. Les résultats se font déjà sentir sur l’avifaune avec pas moins de 177 espèces observées, soit 20% de plus en moyenne par rapport aux années précédentes. Outre le développement de la biodiversité, ce projet a aussi pour but de favoriser l’écotourisme et d’éduquer le grand public à la préservation de l’environnement. Pour améliorer l’accueil en zone de loisirs, Virelles Nature a obtenu un subside supplémentaire (1,2 million€ + 321 000 € pour "Tourisme pour tous") pour le réaménagement de l’Aquascope, de ses abords et la création d’une passerelle facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite depuis la route. Ce chantier sera réalisé l’hiver prochain.

L'image: la marche Sainte-Rolende

L'édition 2022 du nouvel-an local sera gravée à jamais dans l'esprit de la population rolendienne heureuse de renouer avec la tradition.

En ce lundi de Pentecôte et de marche Sainte-Rolende, la population est particulièrement heureuse de retrouver cette festivité sans restrictions, après deux années marquées par la pandémie. Comme il est de tradition, les reliques de sainte Rolende ont parcouru huit des dix villages de l’entité, le temps d’un pèlerinage d’une trentaine de kilomètres.

Le chiffre

4,5 millions€: l’estimation du coût du Chemin de l’Eau d’Heure, un projet de balade menant de la source de l’Eau d’Heure jusqu’à La Sambre. Cerfontaine approuve l’inscription du dossier en vue d’obtenir des subsides.

La phrase

«Le parc national n’engendrera aucune contrainte. Il s’agit d’une dynamique pour des actions de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel» (Les porteurs du projet du parc national de l’Enetre-Sambre-et-Meuse).

En bref

1er juin Enquête publique pour un projet éolien de quatre machines entre Leugnies et Grandrieu par la société Storm.

3 juin Inauguration d’un projet pilote de serres agri-voltaïques à Poteaupré à Bourlers. Les légumes produits par un maraîcher chimacien et l’électricité alimenteront l’auberge de Poteaupré.

7 juin Après 15 ans d’attente, les habitants de Surice peuvent enfin profiter de leur maison de village. la facture finale s’élève à 1144000 € pour une estimation de départ de… 850000 €.

11 juin La ferme de l’Albatros-Poteaupré est inaugurée, non loin de l’abbaye de Scourmont. Le site accueille 36 personnes handicapées mentales et emploie une centaine de personnes.

12 juin Décès du Florennois Jacques Pauly, à 72 ans. Il a été conseiller communal pendant plus de 35 ans et était échevin depuis 2019.

18 juin Lancement d’un projet de biométhanisation à Baileux par les Bières de Chimay. Son ampleur dépendra de la participation des agriculteurs locaux.

22 juin En vue de renforcer la sécurité des citoyens, un poste de secours de la zone Dinaphi sera créé, d’ici un an et demi, sur le zoning de Chastrès.

23 juin Le centre Fedasil de Florennes fête ses 30 ans. À cette date, 583 demandeurs d’asile y sont hébergés.

30 juin Un projet de rénovation et d’extension des bâtiments du circuit de Chimay est annoncé. Financé par l’ASBL Circuit de Chimay, le projet est estimé à 1175000 €.