Parade magique des jeunes agriculteurs entre Momignies et Chimay (photos)

Parade au covid

L’idée de cette parade, James Pirson et ses comparses l’ont eu l’an dernier: "Les marchés de Noël avaient été annulés, pour les raisons sanitaires que l’on sait. Comme les gens ne pouvaient pas sortir, nous avons voulu apporter un peu de joie devant chez eux. C’est vraiment chouette de voir l’engouement que cela a pris, au départ d’un petit événement Facebook". Longue de plusieurs centaines de mètres, la procession festive des jeunes fermiers a pris la route pour rejoindre Chimay et Baileux, son point de chute, en s’arrêtant pour le plus grand plaisir du public dans les villages traversés: Macquenoise, Seloignes, mais aussi Saint-Remy, Virelles ou Lompret.

Une locale dynamique

La parade des jeunes agriculteurs a émerveillé le public le long des 35km de son parcours.

Lancée il y a tout juste un an, en novembre dernier, la locale chimacienne de la FJA rassemble la majorité de la nouvelle génération d’exploitants agricoles: "Notre volonté est de promouvoir et redynamiser l’agriculture dans la région". En une année à peine, la fédération est devenue localement un acteur incontournable dans les manifestations locales à caractère rural, des marchés de Noël au Retro Tract, toujours avec l’ambition de mettre en valeur le travail des travailleurs de la terre et leurs produits.