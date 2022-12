Couvin-Viroinval: le budget de la zone de police renfloué par les réserves

Ce n’est un secret pour personne: gérer une entreprise est bien plus difficile qu’il y a un an. Et une zone de police, c’est une véritable entreprise avec une particularité: 87% des dépenses de son budget sont consacrés à la rémunération du personnel, du moins si l’on se réfère aux chiffres de la zone des 3 Vallées. Il n’est dès lors pas étonnant de voir ce poste exploser dans son budget de l’an prochain, après les trois indexations de 2022 et les deux annoncées en 2023. "À cela s’ajoute des accords sectoriels sur l’augmentation des chèques repas, la hausse naturelle par l’ancienneté des salariés et des recrutements prévus de longue date", a expliqué la chef de zone, Virginie Wuilmart, lors du conseil de police de lundi.