Sisi & les esprits de Noël, jusqu’à samedi à la Maladrerie

Cette année, la compagnie du Radeau a choisi de présenter "Sisi & Les Esprits de Noël". Sans vouloir dévoiler l’histoire, on peut annoncer que Sisi et May, toujours inséparables, attendent Soso pour fêter Noël. Mais il se fait que des invités indésirables se profilent à la porte… de l’armoire. Nous n’en dirons pas plus sur cette captivante intrigue dont la suite sera présentée sur les planches du Théâtre de la Maladrerie chaque jour à 15h du mercredi 28 au samedi 31 décembre.

Les comédiens plongent les spectateurs dans le temps, les font traverser des mondes et rencontrer des personnages aussi intrigants que Petit Méchant Gel, Cailleach, la sorcière de l’hiver ainsi que bien d’autres figures mythiques de la "douce nuit" de Noël.

Ce spectacle dure cinquante-cinq minutes et s’adresse aux enfants à partir de cinq ans. Le prix d’entrée est fixé à 6 € pour les adultes et à 5 € pour les enfants. Les réservations peuvent se faire par téléphone au 0495/247 187 ou via le site internet du théâtre (https://theatredelamaladrerie.be/).

Casting et régie

Sisi (elle-même): star incontestée de la Maladrerie. Adorée des enfants comme des grands, elle est aventurière, redresseuse de torts, terreur des génies du mal et… grande amatrice de fromage !

May (Maryoom Wautelet) est le compagnon inséparable de Sisi (sauf quand elle est à Acapulco avec Soso).

Le Crampus (Pierre Vanderstichelen) est une pâle copie du Père Noël, méchant comme une teigne et stupide comme un gobelin.

Flumka (Sébastienne Demoulin): Gobelin. Filkix (Corrada Collantonio): Gobelin. La Cailleach (Paty Vanderstichelen) est une ancienne déesse, maîtresse de la période sombre et sorcière de l’hiver. Viridia Fée de Noël (Véronique Parée): son domaine est le présent. Anthéa La Fée des Noëls passés (Maryse Arnould): son domaine est le passé et la nostalgie des bons moments. Vidria La Fée des Noëls futurs (Sandra Bastogne): elle vient du futur et elle kiffe les futilités (enfin, elle aime profiter de la vie, quoi !). Petit Méchant Gel (Mathias Daloze): il maîtrise le froid, la neige, le gel et voudrait devenir le maître incontesté du froid à la place du Grand Méchant Gel. Mélé, elfe de la Faërie (Cyrielle Kahn): elle a rencontré Sissi lors de l’Affaire des Fromages et elle revient lui prêter main-forte.

Domaine de la Maladrerie, 16 à 5650 Walcourt