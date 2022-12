Rétro 2022 en Entre-Sambre-et-Meuse: avril

Le week-end du 16 et 17 avril, la fédération Les Scouts a choisi Viroinval, et plus particulièrement Olloy, pour son Gamelle Trophy.

Le Gamelle Trophy est une activité réservée aux patrouilles de la fédération Les Scouts. Le principe de l’activité est de vivre à fond l’esprit de patrouille le temps d’un week-end. Il a lieu tous les ans depuis 1987. D’un grand jeu à une chasse au trésor, la forme a varié pour devenir une course d’orientation parsemée de postes techniques et ludiques. Les épreuves se prolongent du samedi matin à 10h au dimanche 14 h et réunissent plusieurs centaines de scouts. Cette année à Olloy, ils étaient 2 100 et avaient choisi Viroinval pour terrain de jeu, avec un camp principal à Olloy. La zone de jeux avait pour cadre les bois, les chemins et les champs, pour un total de 19 km2 !

"Nous avons beaucoup marché, une bonne vingtaine de kilomètres dans de très beaux paysages", nous confiaient Manon Joassin et Lucie Fouquette, de l’Unité Scoute de Lessines. "Nous reviendrions probablement avec nos parents pour leur faire découvrir la région."

Et la région, les scouts, d’où qu’ils viennent, apprécient. Ce qui peut booster le tourisme mais a aussi parfois valu quelques mouvements d’humeur dans le chef des riverains et autorités communales. C’est qu’au-delà de l’intérêt de faire découvrir la région, une suroccupation des prairies incite à réglementer la venue de camp sur le territoire viroinvalois, afin de préserver sécurité et qualité de vie pour les autochtones comme pour les touristes nombreux eux aussi en été.

En fin d’année et en prévision de la saison 2023, la question des camps scouts ressurgit donc au conseil communal à Viroinval. Objectif: limiter les nuisances d’une fréquentation parfois trop importante pour les riverains. Un nouveau règlement est donc adopté: l’an prochain, ce sera 60 animés par hectare, sur un terrain soumis à un agrément préalable.

1er avril: Début de travaux d’extension de l’école du Crochet à Froidchapelle.

2 avril: Les fabriques d’église de Momignies fusionnent pour ne faire qu’une seule paroisse où chaque "chapelle" aura son délégué

5 avril: 2 nouveaux logements publics sont inaugurés à la rue des Fayats à Boussu-lez-Walcourt ; ils complètent l’offre de 13 logements accessibles depuis 2019.

6 avril: La maison de repos de Florennes prépare son déménagement vers une toute nouvelle construction ; il y gagne 30 lits de plus pour accueillir au total 93 personnes. Une extension de 27 lits est déjà en projet.

9 avril: Les travaux de sécurisation de la traversée de Leers-et-Fosteau débuteront le 19 avril.

11 avril: Coopesem est le 1er occupant de la maternité commerciale inaugurée à Couvin en octobre 2021.

12 avril: Le centre équestre des Lacs de l’Eau d’Heure se cherche toujours un gestionnaire, ce qui incite les députés à s’interroger au Parlement wallon. Sans que des solutions soient avancées.

20 avril: La procession des pénitents fait son grand retour à Virelles. Cette ancienne tradition qui s’inspire des processions de la Semaine sainte dans le bassin méditerranéen, existe à Virelles depuis 1953.

28 avril: Les travaux du tunnel sous voie de la gare de Walcourt avancent bien. Il devrait être accessible fin août.

Tout ce mois d’avril, après deux ans de restrictions, les grands feux, carnavals et marches reprennent vie en Entre-Sambre-et-Meuse.

"Le cas du centre équestre est symptomatique. Un investissement massif d’argent public sans viser le retour et l’intérêt pour la région" Valérie De Bue, ministre, interpellée au Parlement sur la gestion des Lacs de l’Eau d’Heure.

