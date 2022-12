Une marche contée frontalière à Cul-des-Sarts

Ce mercredi 28 décembre, à 18 h 30, l’ASBL du Pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts organise sa traditionnelle marche contée aux flambeaux "Il était une fois Noël". Cette année, le parcours de 4 km partira de la salle municipale de Regniowez, côté français, pour ensuite traverser la frontière et se diriger vers Cul-des-Sarts. Pour participer, il convient de s’équiper d’une bonne paire de chaussures, d’une lampe ou mieux encore, d’une lanterne. Des flambeaux et des bâtons lumineux seront par ailleurs en vente au départ. La participation est de 2,50 € avec un vin chaud compris pour les adultes et de 1 € pour les moins de 12 ans avec un chocolat chaud compris. Le départ se fera en groupe à 18 h 30. À mi-balade, une conteuse professionnelle racontera un conte aux participants. Une animation est également prévue dans la salle de Regniowez au retour. Après la promenade, il sera possible de déguster de la soupe à l’oignon, croque-monsieur, vin chaud, bières spéciales…