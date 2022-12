Un marché de Noël en pleine évolution à Philippeville

Coté nouveauté, un village des enfants s’est installé au cœur même des festivités et a proposé son lot d’animations aux plus petits. Quant aux plus grands, c’est à l’abri d’un grand chalet qu’ils pouvaient se réchauffer et commander une boisson dans une ambiance des années Vauban. Petits et grands ont trouvé là une partie de l’esprit de Noël, malgré les basses températures ambiantes.