Plus de 70 enfants gâtés par un Père Noël vert à Nismes

Et de nouveau, on peut dire que le résultat de ce t événement a remporté un franc succès puisque plus de 160 personnes se sont rassemblées durant un après-midi d’échanges et de découvertes.

En effet, les fêtes de fin d’année approchent et qui dit fêtes de fin d’année dit aussi réveillon et cadeaux. Et pourtant, tout le monde n’a pas la chance d’en recevoir ni de partager un bon repas de fête en famille ou entre amis.

Afin d’aider les familles précarisées mais surtout offrir aux enfants un bonheur exceptionnel, le centre culturel Action Sud programme la visite du Père Noël vert, celui qui vient avant le rouge pour gâter les enfants. Des animations sont également programmées.

Cette année, tous ont été accueillis par un prestidigitateur avant de rejoindre Claude Vonin dans son spectacle Totus Cordus qui raconte l’évolution des instruments à cordes.

Accompagné de son violon, celui-ci a ravi son jeune auditoire. Fortement applaudi par tous, cet artiste n’est pas près d’oublier cet après-midi organisé pour le bonheur de tous ces enfants défavorisés.

À l’issue de celui-ci, tous ont rejoint la salle où Père Noël les attendait au milieu des tas de cadeaux qui leur étaient destinés et surtout immortaliser avec la photo souvenir de cette rencontre et participer au traditionnel goûter de clôture.

Cette opération a bénéficié de l’aide du secours populaire de Givet et a contribué ainsi à offrir du bonheur aux enfants défavorisés.