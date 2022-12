Les services du CPAS en progression à Ham-sur-Heure-Nalinnes

La présidente du CPAS a parcouru les différentes thématiques en débutant par les synergies. "Il y a, par exemple, une convention entre l’Administration communale et le CPAS qui assure le transport des livres aux usagers de la bibliothèque qui en font la demande", informe Catherine De Longueville. Le rapport d’activité de l’institution sociale met en évidence la bonne santé des services rendus à la population.

En 2021, 21 909 repas ont été livrés aux citoyens d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, soit une progression constante depuis 2015 où le nombre s’élevait à 16 609 repas. Le service lavoir (lessives individuelles, raccommodage et repassage) fonctionne de mieux en mieux avec 3 912 lessives en 2021. La tendance est identique pour le service de transports de citoyens.

Aide aux sinistrés

La présidente du CPAS a ensuite détaillé les réalisations du CPAS pour l’année 2021. "Nous avons lancé un atelier théâtral, via une convention avec Le Poche Théâtre de Charleroi et l’ASBL Imp-Act, permettant aux bénéficiaires d’améliorer l’estime de soi", informe Catherine De Longueville. Cette dernière précise aussi que la révision des barèmes a été appliquée et le paiement des arriérés de salaire aux employés concernés a été régularisé. Ce point était une demande du groupe Cap Communal depuis plusieurs années. Le bilan met également en lumière l’aide aux sinistrés des inondations de juillet 2021 apportée par les équipes de l’institution sociale. "Nous avons distribué des dons (meubles, vêtements, électroménager, etc.) aux citoyens impactés par cette catastrophe naturelle. Nous avons aussi conclu une convention avec la Croix-Rouge pour distribuer des dons financiers aux sinistrés les plus vulnérables", résume-t-elle.

En présentant le bilan des réalisations pour l’année 2022, Catherine De Longueville a évoqué la création d’un service de brico-dépannage et la mise en place d’une ludothèque sociale en partenariat avec le service culture. "Il y a aussi eu une session d’apprentissage pour les bénéficiaires du CPAS en vue de l’obtention du permis de conduire théorie et pratique", complète la présidente. Pour 2023, le CPAS prévoit l’ouverture d’un magasin de dépôt-vente de meubles et déco de seconde main dans les anciens garages communaux à Nalinnes.

Le groupe Cap Communal, par la voix du conseiller Yves Escoyez, a qualifié le bilan d’électoral. "On n’évoque pas l’aspect financier, notamment l’impact de la crise énergétique, le nombre de bénéficiaires, etc. Bref, tout ce qui concerne les métiers de base de l’institution sociale. Nous n’avons pas les éléments pour nous prononcer sur le vote du budget le 29 décembre prochain", déplore-t-il. "Nos fonds s’épuisent, c’est un fait. Nous sommes actuellement confrontés à une augmentation des demandes mais c’est un peu tôt pour donner des chiffres précis. Pour 2022, il y aura certainement un écart plus important entre la prévision budgétaire et les données réelles du compte", réagit Catherine De Longueville. Pour 2023, la situation s’annonce encore plus compliquée avec une hausse, devenue inéluctable, de la dotation communale au CPAS.