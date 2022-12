L'info: la région se mobilise pour aider et accueillir les Ukrainiens

Des nombreux citoyens et communes se mobilisent pour aider les Ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays.

Samedi midi, les dons venus de Rance, Grandrieu, Chimay, Walcourt, Philippeville et Beaumont ont été chargés dans le camion qui aprtira mardi matin pour Varsovie.

Le gouvernement fédéral a lancé un appel à la population pour mettre sur pied un réseau d’accueil à grande échelle, les structures étatiques n’étant pas en mesure d’absorber tous les flux attendus. Les citoyens belges, et plus précisément de l’Entre-Sambre-et-Meuse l’ont bien entendu. Les dons affluent, les propositions d’hébergement aussi. Au 19 mars, nous dressions la liste de la multitude d’initiatives prises sur notre territoire.

Froidchapelle propose dix offres d’hébergement, pour un total de 30-40 places.

À Sivry-Rance, ce sont 23 offres pour 84 places ouvertes. Les Thudiniens sont 32 à ouvrir leurs portes, pour environ 80 personnes. Momignies dénombre 15 hébergements et une cinquantaine de places disponibles.

À Couvin, une cinquantaine d’hébergements sont proposés pour une offre d’accueil qui pourrait grimper à 120 places. Dix Walcouriens peuvent accueillir 29 Ukrainiens. À Viroinval, 12 familles proposent l’accueil à 36 réfugiés ukrainiens. À Doische, 11 particuliers s’ajoutent à deux structures publiques, pour accueillir 51 personnes.

Les CPAS sont aussi sur le pont, passant en revue les hébergements, organisant l’information des accueillants, désignant une personne de contact et des personnes-ressources. Fedasil tient compte des spécificités de la région en donnant la possibilité au privé d’accueillir sans passer par Bruxelles. Seul bémol, la mobilité dans la région qui en rend l’accès difficile aux réfugiés. Quand ce ne sont pas des particuliers qui gèrent les trajets, des navettes sont organisées comme à Froidchapelle, et Fedasil cherche à n’envoyer en Entre-Sambre-et-Meuse que des ressortissants disposant d’un véhicule.

Ce vaste élan de solidarité passe aussi par des dons de produits non périssables, vêtements, etc. qui prennent la direction de la frontière polonaise où des milliers de réfugiés attendant dans des centres d’accueil, soit de partir vers des cieux plus calmes, soit de retrouver leur pays pacifié.

Le chiffre

3 nouvelles surfaces de jeux équipées et sécurisées sont programmées sur le site de l’ancien terrain de foot au Chemin de Bure à Beaumont. Deux seront aux normes des matchs et le 3e sera consacré à d’autres activités sportives extérieures.

En bref

1er mars: De nouveaux investissements pour relier à la ligne 132 Charleroi-Couvin, deux carrières de Walcourt et Philippeville, combinés au trafic passager, assurent son maintien.

8 mars: Les bénévoles de l’ASVI s’activent sur la ligne de tram avant la nouvelle saison touristique: 30 mètres de voies sont à remplacer.

9 mars: Le dossier du zoning commercial des 4 Vents à Philippeville se débloque avec le lancement de l’étude d’incidences.

11 mars: Après la difficile période du covid, les hôpitaux craignent pour leurs finances. Le Centre de Santé des Fagnes à Chimay lance un cri d’alarme à l’occasion de la visite du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke.

16 mars: Un vaste plan cyclable visant à promouvoir l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens est lancé à Thuin. À Froidchapelle, un 3e PCDR est mis sur les rails.

22 mars: La Commune de Sivry-Rance interdit le transit des poids lourds sur ses voiries locales.

25 mars: La Ville de Beaumont et son CPAS s’associent à l’ISPPC et lui transfèrent la gestion du home Saint-Joseph, avec le projet d’une nouvelle construction de 120 lits.

30 mars: Un vaste chantier qui durera deux ans est lancé à Chimay. La porte d’entrée de la ville en venant de Couvin va être remodelée pour intégrer des espaces de mobilité douce.

31 mars: Les projets éoliens refleurissent. Plusieurs fois refusé, celui de Macon revient sur la table, avec un projet de 4 éoliennes.

L'image

Le mois de mars ramène les beaux jours, mais aussi en 2022, la possibilité d’à nouveau organiser des festivités quasi sans contrainte. Froidchapelle et son Lætare, Beaumont et son carnaval, et quelques petits villages retrouvent l’ambiance haute en couleurs des défilés rythmés par leurs musiques si caractéristiques ©EdA

La phrase

"Elle reste le visage qui représente la Confrérie et qui veille à l’accueil des confrères et pèlerins" Abbé Philippe Pardonce, à propos d’Aimée Philippe qui cède son rôle de Mambour de la Confrérie Sainte-Rolende à Gerpinnes