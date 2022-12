Dès le soir du 1er janvier, extinction des feux entre minuit et 5 heures à Thuin

Pour ce qui concerne l’extinction de l’éclairage public, les communes voisines se sont prononcées en faveur d’une extinction entre minuit et 5h du matin pendant l’hiver. Ces dernières attendaient la position de Thuin puisque certains circuits sont liés sur le réseau Ores. Le collège a donc proposé au conseil d’approuver sa décision de tenter l’expérience d’éteindre entre minuit et 5 h, dès la nuit du 1er au 2 janvier. Afin de veiller à la sécurité des citoyens, les routes régionales restent éclairées (N579, route de Sartiau, N59 à Thuin et N53 qui traverse Gozée). Les endroits très fréquentés ou les carrefours dangereux resteront aussi éclairés. C’est le cas des zones suivantes: Thuin: Grand-rue, rue ‘t Serstevens, rue du Moustier et rue de Lobbes ; Biesme-sous-Thuin: à la rue de Biesme (au carrefour de l’école) ; Biercée: place du Kiosque et au carrefour des 3 arbres ; Ragnies : rue de la Roquette et sur la place du village ; Thuillies, sur la place communale.

Le 20 décembre, le conseil communal a unanimement approuvé cette proposition. Ores, gestionnaire du réseau, mettra en application ces mesures dès la nuit du 1er au 2 janvier 2023. Une période test de 6 mois est prévue afin de permettre d’éventuelles adaptations.