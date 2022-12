Des idées pour préserver la biodiversité en Entre-Sambre-et-Meuse?

Depuis cinq ans, le Centre culturel de Walcourt et le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse soutiennent et développent des projets collectifs avec les citoyens dans le cadre du dispositif PIC (Petites Initiatives Citoyennes). "Le prochain appel à projet sera consacré à la biodiversité", annonce Agnès Marlier, chargée de mission PIC. La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries…) ainsi que toutes les relations et interactions (coopération, prédation, symbiose…) qui existent, d’une part, entre les organismes vivants et, d’autre part, ces organismes et leurs milieux de vie. "Nous soutiendrons un projet qui valorise, préserve et/ou développe la biodiversité et le maillage écologique du territoire", poursuit-elle. Par maillage écologique, il faut comprendre la faculté de créer et relier des îlots de biodiversité. La plantation d’une forêt-jardin, d’un verger didactique, d’un arboretum, d’un potager collectif, la création d’un grainothèque, d’une réserve naturelle, la mise en œuvre d’un nouveau plan d’eau (étang, mare…), la mise en place d’un CREAVES (Centre de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage), l’organisation de formations… sont autant d’exemples de projets qui peuvent être proposés et soutenus dans le cadre de cet appel à projet.