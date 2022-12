Gerpinnes budgétise 3 millions pour lutter contre les inondations

Il se traduit, dans le budget extraordinaire voté ce jeudi, par d’importants investissements ayant d’abord pour finalité de réduire le ruissellement de l’eau, de l’amont vers l’aval.

À Acoz et à Lausprelle

"Nous avons répondu à deux appels à projets qui pourraient nous permettre de décrocher 100 et 80% de subsides", a expliqué le bourgmestre Philippe Busine (cdH).

L’un concerne l’eau qui dévale de Villers-Poterie vers Acoz. Le ruisseau de Villers doit parfois être canalisé et parfois couler à travers champs. Sauf qu’il plonge dans l’égouttage ! Les canalisations restent vides et, vu l’absence d’eau, le lit naturel du cours d’eau a parfois été carrément labouré ! "Le but des travaux sera donc de rediriger le ruisseau dans sa canalisation et d’éviter qu’il aille dans l’égout. Le projet vise aussi à créer des retenues naturelles pour que l’eau s’étende dans la nature en cas de crue. On doit aussi recreuser le lit là où il a été labouré. Le but est de réduire l’arrivée massive d’eau dans Acoz", a expliqué Philippe Busine. Montant estimé des travaux: 1,8 million, avec l’espoir de décrocher 100% de subsides.

À Lausprelle, c’est le vallon du Charnoy qui est visé par des travaux, pour une somme estimée à 562 500 €, dont 450 000 pourraient être obtenus auprès de la Région. "Là, il est prévu de créer des zones humides qui profiteront à la biodiversité tout en devenant des zones tampons, dans le but de soulager la rue de Moncheret, qui est un autre point noir lors des crues."

À ces sommes s’ajoutent des honoraires, respectivement de 200 000 € et 62 500 €, avec des subsides escomptés de 250 000 € au total.

Enfin, le budget comprend 150 000 euros dédiés à l’entretien des cours d’eau, 120 000 € pour le remplacement du pertuis du Charnoy et une maintenance des égouts de l’entité pour 150 000 €, ces trois dossiers étant financés sur fonds propres.

"De toute façon, que nous ayons les subsides ou non, nous ferons les travaux, a promis l’échevin des Finances, Denis Gorez (cdH). Sans subsides, nous saucissonnerons les dossiers pour avancer petit à petit, en espérant que nos successeurs poursuivront le travail. Mais tout cela doit être fait."

Et le bourgmestre de rappeler que le collège n’a pas attendu 2023 pour agir: "Depuis juillet 2021, nous avons déjà curé des ruisseaux et travaillé sur des ouvrages d’art."

Du photovoltaïque

Au budget 2023, retenons aussi l’aménagement de la salle de Guichoux pour 655 000 € dont un subside de 50%.

Une somme de 170 000 € sera investie à la maison communale, notamment pour y aménager les combles, et un budget de 175 000 € est réservé pour installer des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics. "Nous allons surtout viser les écoles, le bâtiment du CPAS et la Maison des familles", a expliqué l’échevin Julien Herman (cdH).

Nicolas Glogowski (Horizons) aurait aimé que l’on ajoute des salles communales à cette liste mais le collège démontre que l’idée, bien que séduisante, n’est pas intéressante dans l’état actuel des choses: "Une salle communale n’est occupée que le week-end, et encore. Il serait difficile de rentabiliser l’investissement." Tous concluent que les données changeront peut-être une fois que les communautés d’énergie pourront être mises en place. De l’électricité pourrait alors être revendue aux voisins. "Ça devrait être le cas au cours de l’année 2023, on devrait déjà anticiper", a suggéré le conseiller de la minorité.

Quelles voiries rénover ?

Au rayon des voiries, notons l’intention de rénover les rues Beaufayt, du Moulin, Genard, Traversière, des Grands murs, de la Tourette, ainsi que des voiries et chemins agricoles: rue Try Marie Linô, rue Sainte-Rolende, Chemin Petit fond, Rue Thiébaut, Allée centrale et le chemin des Demoiselles. Le tout approche du million d’euros d’investissements estimés et, une fois n’est pas coutume, c’est dans des rangs de la majorité que surgit une remarque. Jean Monnoyer (cdH) craint que la réfection des voiries agricoles n’y provoque une augmentation de la vitesse des usagers, alors que beaucoup de gens s’y promènent. Des aménagements seront prévus pour y ralentir la circulation, lui répond-on.

50 000 € ponctionnés

Le budget ordinaire (gestion courante), lui, a dû être équilibré à la faveur d’un prélèvement de 50 000 € dans les réserves. "Mais nous avons pris tous les scénarios dignes de Titanic en le constituant, nuance Denis Gorez. Nous avons imaginé le pire: 100% d’augmentation des énergies, une dotation maximale à la zone de police et trois indexations alors que l’on n’en annonce que deux."

La majorité se dit confiante, ce qui ne rassure pas la minorité. Nicolas Glogowski pointe l’impact des nombreux projets sur le taux d’emprunts: "Même si vous ne réalisez que 30% du budget extraordinaire en 2023, vous augmentez la charge de la dette de 40 000 € par rapport à la situation actuelle. Est-ce que votre budget est réalisable, surtout au regard des hausses de prix ?"

Le budget extraordinaire prévoit un total de 7 002 242 € d’investissements, dont 3 239 817 € de subsides.

"Je ne sais évidemment pas de quoi demain sera fait, a répliqué Denis Gorez. Mais je pense que nous avons été réalistes."

Le budget a été voté par la majorité cdH. Chez Horizons, les élus ont voté contre, sauf Françoise Hoc, qui s’est abstenue.