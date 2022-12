Cette somme représente 80% de la somme envisagée pour installer un système de géothermie qui permettra de chauffer la future Maison.

Le système est simple: puiser de l’eau à 80 mètres de profondeur dans le sol, pour l’extraire de la nappe phréatique. À température constante, elle contribuera à chauffer les circuits de chauffage en hiver, et à refroidir les locaux en été.

"Il y avait deux solutions techniques possibles, nous explique Caroline Broux, d’Hélium 3, la société maître d’œuvre de la Maison de la forêt. Soit nous concevions un circuit fermé, l’eau se réchauffant via un échange de chaleur en profondeur, soit nous puisions l’eau en profondeur, à température constante, pour la rejeter dans l’Eau Noire. En accord avec la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, il a été décidé d’opter pour la deuxième solution. Nous sommes dans une zone karstique et c’est l’Eau Noire elle-même qui alimente la nappe phréatique, via des failles dans le sol. En rejetant l’eau dans la rivière, c’est comme si nous la rejetions directement dans la nappe."

Le projet doit encore être affiné sur un plan technique, puisque le chalet des grottes est encore en place, ce qui n’a pas permis une analyse précise du sous-sol. Des investigations complémentaires devront donc être menées pour connaître l’exacte nature des couches à creuser dans cette zone si troublée.

Près de 300 000 euros d’aides supplémentaires, voilà qui va soulager la Ville de Couvin. L’échevine en charge du dossier, Frédérique Van Roost, s’est en effet montrée ravie d’apprendre la bonne nouvelle venue de Namur. Le coût de la construction de la Maison de la forêt est estimé pour l’instant à 5 millions d’euros. Des subventions de 3,2 millions d’euros avaient déjà été obtenues et la Ville avait annoncé, en octobre, espérer une subvention de 350 000 euros pour cette géothermie.

La reconnaissance du parc national devrait aussi permettre de réduire l’impact financier du projet puisqu’il avait été annoncé que la terrasse du dernier étage de cette construction, pensée comme perchée autour d’un tronc d’arbre, devrait être financée en partie par le budget du parc. La Maison de la forêt sera en effet l’une des principales portes d’entrée du parc national, stratégique puisque proche de l’autoroute E420.

L’espoir est d’inaugurer cette nouvelle attraction courant 2025.