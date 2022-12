Viroinval: « Après la poche trouée, c’est Baudouin porte le magot »

Il faut dire que les nouvelles étaient plutôt bonnes: la situation financière de la Commune est nettement meilleure qu’il y a deux ou trois ans. Tous s’en félicitent mais l’opposition reste critique. Jean-Marc Delizée (POUR) a rappelé que "les bons et les mauvais budgets, c’est cyclique". Il faut que les planètes soient alignées, ce qui est le cas pour ce budget 2023, avec quatre transferts inattendus, venus du Fonds des Communes (+401 000 €), d’antérieurs de l’IPP (+406 000 €), du précompte immobilier (+133 000 €) et d’un subside APE (+59 000 €), pour un total d’un million d’euros. Faisant allusion à un petit bonhomme montrant ses poches trouées, qui avait illustré la présentation d’un budget précédent, le député fédéral résume la situation comme suit: "Après les poches trouées, c’est plutôt Baudouin porte le magot", mimant son mayeur chargé d’un balluchon. "C’est bien, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit le résultat d’une bonne gestion. C’est le budget le plus facile à concevoir de ces dix dernières années."

L’échevin François Mathy (RéCit) acquiesce mais nuance: "Mais si nous avons tenu bon durant le mauvais cycle, ça, c’est peut-être le résultat d’une bonne gestion…"

Peu importe. Le résultat est là: à l’ordinaire (gestion courante), le budget affiche un boni de 843 975 euros à l’exercice propre, en comptant trois indexations l’an prochain, et des bonds de 100% des factures d’électricité et de chauffage.

La Commune en profitera pour verser 500 000 euros en provision et pour transférer 125 000 euros vers le budget extraordinaire (investissements), ce qui va réduire le recours à l’emprunt. L’opposition salue ces décisions en parlant de "bonne politique". On croit rêver, jusqu’à ce qu’elle s’abstienne néanmoins lors du vote.

Au rayon des investissements listés au budget extraordinaire, on épinglera la rénovation de la salle de l’Ardoisière, la démolition des bâtiments menaçants du Trou d’Avignon et d’un immeuble à Olloy. Sont envisagés également les projets du budget participatif, une participation au parc national, un pertuis à réparer à la rue de la Jussière, 230 000 euros pour les voiries, ainsi que des investissements à Action sud (panneaux photovoltaïques et sas d’entrée pour réduire les déperditions). Une étude pour la conception d’un skate park et d’un pump track (parcours pour VTT et BMX) coûtera 65 000 euros à elle seule ! L’opposition s’abstient aussi à l’ordinaire.

Sans prendre position sur la notion de "bonne gestion", épinglons tout de même le cahier des charges voté juste après les budgets, pour environ 1 million d’euros de livraison de mazout. Il regroupe tous les bâtiments communaux, les salles, les églises, le CPAS, la maison de repos, la Régie foncière en un seul marché, pour obtenir des prix stabilisés sur quatre ans et réduits grâce au volume. À l’heure où des communes voisines se demandent seulement s’il ne serait pas bon d’envisager un regroupement des commandes pour les fabriques, en se grattant la tête, il est à noter que Viroinval le fait, pour l’ensemble du patrimoine local !