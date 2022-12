A Walcourt, Tarquin Fontaine fabrique un chocolat artisanal aux saveurs du monde

Comme pour les cépages dans la vigne, il existe des différences, des nuances entre les fèves de cacao. "On ne peut les découvrir qu’en se rendant chez les planteurs de cacao. En octobre dernier, j’étais encore aux Philippines pour participer à la récolte", souligne-t-il. Le jeune chocolatier met un point d’honneur à utiliser des ingrédients dont il connaît l’origine.

"Je travaille avec des micros plantations, c’est-à-dire des familles qui possèdent quelques hectares de terre en Asie (Vietnam, Philippines, Malaisie, Thaïlande) et en Amérique latine (Équateur, Colombie, Salvador et Pérou. Le rendement de ces micros plantations n’abîme pas les sols et la gestion de l’eau est raisonnée. De plus, les emballages utilisés sont entièrement recyclables", précise-t-il

Gourmandise et apport nutritionnel

De l’approvisionnement jusqu’au moulage final de la tablette de chocolat (en passant par le tri des fèves, les affinages, la torréfaction et le tempérage), l’artisan maîtrise un savoir-faire et veille à apporter une dimension nutritionnelle à ses produits. "Mes recettes sont élaborées avec des nutritionnistes pour obtenir un bon ratio entre gourmandise et un apport nutritionnel intéressant", insiste-t-il.

Pour faire connaître ses produits, Tarquin Fontaine a profité de la visibilité offerte par le village du Père Noël d’Ham-sur-Heure. Épaulé par sa sœur Danaé qui le soutient dans son projet, l’artisan chocolatier a présenté au public sa gamme de tablettes avec des innovations comme un chocolat au lait végan. "Pour l’instant, il s’agit d’une micro-production mais je cherche du financement pour développer mon activité", conclut notre interlocuteur.

À partir du mois de janvier 2023, les produits pourront être commandés depuis le site internet ( www.tarquin-chocolatier.be) mais ils sont déjà disponibles dans plusieurs magasins de la région carolo ainsi qu’à l’épicerie Papote Une fois, ouverte récemment à Joncret.