« Un budget 2023 qui a du souffle »

C’est une bourgmestre satisfaite du devoir accompli qui ouvre la présentation du budget 2023. "On maintient la totalité des services au citoyen, on intègre toutes les indexations et les hausses de coût de l’énergie, sans augmenter les taxes ni faire appel au Plan Oxygène, ce prêt de la Région wallonne aux communes en difficulté. Travail et rigueur budgétaire nous permettent de présenter un budget qui a véritablement du souffle". L’échevin des Finances Pierre Navez (PS) passe ensuite en revue les recettes et dépenses que la Ville réalisera en 2023, tant à l’ordinaire (la gestion courante) qu’à l’extraordinaire (les investissements). Le tout donne 23 079 354 € de recettes pour 22 363 100 € de dépenses, permettant de dégager un boni de 716 254 € qui sera mis en réserve pour un avenir sur lequel pèsent nombre d’incertitudes. "Ce boni tient à la possibilité d’inscrire la Cotisation de Responsabilisation (724 000 €) aux exercices antérieurs (liée au financement du 2e pilier de pension pour le personnel contractuel, NDLR)", précise-t-il. "Cela permet de gagner du crédit en fonds de réserve mais c’est un one-shot" commentera Philippe Lannoo (MR), qui pointe aussi comme apport non récurrent, la possibilité d’inscrire 14 mois d’IPP et non 12 (+32%). "Chaque année, on nous dit cela depuis 20 ans, et on y arrive quand même ; il y a aussi des dépenses" one shot ", et on assume toujours. Mais que faire d’autre ? " répond Marie-Eve Van Laethem.