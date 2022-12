Un avion survolera l’entité de Couvin après le 12 janvier, pour une thermographie

Pour qu’elle puisse être mise sur pied, l’opération nécessitera des conditions météorologiques bien particulières:

– Pas de neige.

– Pas ou peu de vent.

– Pas de pluie depuis 36 heures.

– Une nuit claire.

– Une température extérieure inférieure à 10 degrés.

Dès que ces conditions seront réunies, l’avion de la société Action Air Environnement pourra décoller de Valenciennes pour survoler toute zone urbanisée de l’entité couvinoise.

Toutes les toitures seront scannées, avec un infrarouge. Dans le petit aéronef volant à 900 mètres d’altitude, un opérateur saisira dès lors les déperditions de chaleur des habitations du Grand Couvin avec précision: un pixel vaudra un carré de 30 cm. L’opération durera 11 heures, en deux vols.

En tirer des cartes des toitures…

À l’issue de ces mesures, une petite période d’interprétation suivra. Des membres du personnel de l’administration communale et du CPAS seront formés pour interpréter et vulgariser les données obtenues. Elles seront reportées sur une carte, où l’on verra clairement les zones plus chaudes et celles plus froides des toitures. Si c’est chaud, c’est qu’il y a une perte de chaleur !

Les citoyens propriétaires de bâtiments pourront ensuite prendre rendez-vous à l’administration communale, pour visionner les résultats et en tirer les conclusions, avec le personnel formé à cet effet.

"L’idée, c’est de pouvoir détecter les ponts thermiques. On ne suspecte pas, parfois, les endroits où la chaleur se perd. Ça peut par exemple être une cheminée rebouchée mais mal isolée. 25 à 30% de la chaleur d’une maison est perdue par le toit", expliquent l’échevine Frédérique Van Roost et la conseillère en énergie de la Commune, Emma Wauthier.

Chaque citoyen, ensuite, pourra en tirer les conclusions et éventuellement engager des travaux. "Nous envisageons d’organiser un événement en mai, pour mettre en relation les citoyens avec les organismes qui peuvent conseiller la population et avec les sociétés locales qui travaillent dans le domaine."

Une prime de 300 € pour les audits énergétiques

Parallèlement à cette action, le conseil communal a décidé, ce mercredi soir, d’octroyer une subvention de 300 euros, cumulable aux primes régionales, pour la réalisation d’un audit énergétique sur un bâtiment. "On considère qu’un tel audit coûte 1200 euros par bâtiment, en moyenne. Et la prime peut atteindre 900 euros pour les bas revenus, analyse Frédérique Van Roost. Notre idée, c’est que les 300 euros que nous allons octroyer permettent à quelqu’un qui a des bas revenus de réaliser un audit gratuitement."

Un budget de 50 000 euros a été consacré à cette aide. Il correspond à la somme qui avait initialement été débloquée pour la thermographie aérienne, en 2020. "Elle n’a pas pu se faire à cause du Covid", explique l’échevin Claudy Noiret.

Depuis, une aide régionale finance la thermographie, ce qui permet de reporter ces moyens vers cette prime locale.

Les Couvinois vont-ils se laisser embarquer dans cette traque aux déperditions ? Un élément pourrait en refroidir plus d’un: le PEB, qui devait servir également d’indicateur pour pousser les propriétaires à isoler leur bien, est devenu subitement un outil coercitif, qui sert à réduire l’indexation des loyers ! N’en sera-t-il pas de même avec cette thermographie ? "Non, rassure Emma Wauthier. D’abord parce que les données appartiendront à la Commune et ne seront dévoilées qu’au seul propriétaire du bien et à personne d’autre. Elles sont confidentielles. Ensuite, il ne s’agit pas de données précises et chiffrées mais d’un indicateur variable. Ce n’est pas précis et chiffré comme l’est un PEB."

D’ailleurs, ces mesures peuvent varier d’une commune à l’autre, suivant les conditions météos lors du vol. Des bâtiments serviront d’ailleurs d’étalon lors de chaque survol, pour pouvoir comparer au mieux la différence entre les températures relevées à l’extérieur et celles à l’intérieur des immeubles.

Précisons que les locataires n’auront pas accès aux données, sauf en de rares exceptions.

Réunion d’information le 12 janvier

Le 12 janvier, la Commune de Couvin organisera une séance d’information pour détailler l’opération aux Couvinois. Les informations précises sur l’organisation de cette rencontre seront communiquées ultérieurement.

Suite à cela, une permanence sera organisée pour informer les citoyens, avant et après les survols.

La Commune préviendra les Couvinois le jour de l’opération mais comme ces vols dépendent de nombreux facteurs, ils seront organisés à la dernière minute, probablement le jour même. La nuit en question, chacun sera invité à bien chauffer son habitation et à fermer ses fenêtres et Vélux, pour que les mesures soient les plus efficientes possibles.

"C’est pour cela que nous avons demandé à organiser ces survols après les vacances de Noël, de manière à ce qu’un maximum de Couvinois soient chez eux", explique Frédérique Van Roost.