On a replanté le sapin à Erpion

Après deux ans d’abstinence forcée, Erpion a retrouvé son " Planter de sapin ". Un cérémonial festif que l’on doit au comité " 175 – 25" et dont la 1re édition remonte à 2005. Ces premières éditions faisaient dans la simplicité, l’occasion de se retrouver entre voisins pour faire la fête autour d’une bonne bière ou d’un verre de vin, et de se mettre en jambes pour les fêtes de fin d’année. Ils sont venus et ça leur a plu, et comme une traînée de poudre, le bouche-à-oreille a fonctionné au-delà de toute prévision. Et depuis de nombreuses années maintenant, les Erpionnais sont entourés de citoyens de tous les villages de la région. On y vient et on y revient, sans doute attiré par la dégustation d’huîtres, de vin blanc, mais aussi par l’ambiance chaleureuse qu’on retrouve, entre amis, sous le chapiteau ou dans la salle communale.