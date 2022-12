Thuin: des fêtes en mode local avec une Table du Terroir

Cette qualité de produits et de services est le maître mot des patrons puisque bon nombre de leurs préparations sont faites avec des ingrédients de choix. Pour leur savoir-faire, ils ont même obtenu le label "Table de Terroir". Cette distinction implique que les restaurateurs s’engagent à sublimer le terroir tout en valorisant l’agriculture locale, durable et de saison. Ils souscrivent à une charte qui respecte des critères bien précis comme s’engager à varier les produits locaux proposés à la carte et ainsi être en adéquation avec les saisons ou s’engager à rémunérer ses partenaires producteurs et artisans de manière juste et équitable.

Si certains pensent que profiter des plats préparés de manière locale a un prix, Nadia et Cédric s’en remettent au savoir-faire des producteurs qui travaillent à fixer les prix les plus justes et encore plus quand il s’agit de faire rêver gustativement ses convives. Pour les fêtes, Nadia et Cédric ont misé sur la convivialité avec une quinzaine de mises en bouche dont des samossas végétariennes et carnées, un tartare de saumon, des macarons salés, du houmous aux lentilles, de la tapenade de chèvre, des mini-canapés au foie gras ou encore des noix de cajou et des graines de tournesols au curry.